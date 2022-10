EN IMAGES - Aux Geek Days à Caen, les fans de pop culture ont sorti leurs plus beaux cosplays

Maéva, en Loki de Marvel "version féminine", et Natacha, en Daenerys de la série Game of Thrones, ont adoré fabriquer leurs cosplays.

Les Geek Days sont de retour au parc des expositions de Caen ! Tout au long du week-end du 15-16 octobre, ce grand salon dédié à la pop culture, aux jeux vidéos et aux mangas a proposé des ateliers, des tournois de e-sport et de nombreux produits issus de ces univers, avec plus de 60 exposants, pour le plus grand bonheur des curieux venus y assister.

A Caen, les Geek Days se sont déroulés le week-end du 15-16 octobre 2022, un salon dédié à la pop culture. © Radio France - Marie Martirossian

Et comme pour de nombreux salons dédiés à la pop culture, les cosplays étaient au rendez-vous. "Faire un cosplay, ça signifie acheter ou le plus souvent fabriquer un costume, qui correspond à un personnage de la pop culture qu'on apprécie, explique Bastien, en tenue de chevalier Jedi, de la franchise Star Wars. C'est en général une vraie passion et certains cosplays sont très impressionnants !

La soixantaine d'exposants proposait aussi des éléments de costume pour se déguiser en son personnage préféré. © Radio France - Marie Martirossian

Incarner un personnage qu'on apprécie

Les cheveux et la peau roses, des lentilles vertes sur les yeux, Ambre a tout donné pour son costume : "Je suis cosplayée en Mina Ashido, de l'animé "My Hero Academia", c'est une lycéenne qui a des pouvoirs, elle peut lancer de l'acide avec ses mains, c'est un personnage secondaire que j'aime beaucoup, en plus c'est une femme donc ça m'a plu de la mettre en avant !"

Ambre a choisi d'incarner le personnage de Mina Ashido, de l'animé "My Hero Academia". © Radio France - Marie Martirossian

Une tenue qu'elle a mis des heures à fignoler : il a fallu appliquer du maquillage rose sur tout son corps, ajouter des lentilles. "Franchement, ça prend beaucoup de temps, mais le résultat est top, ça vaut le coup !" Une passion que partagent de nombreux participants aux Geek Days, comme Maéva, cosplayée en Loki, un personnage de l'univers Marvel : "On met des tenues qu'on ne mettrait pas dehors et c'est ça qui est chouette, c'est d'incarner un personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas, sans que les gens nous regardent bizarrement !"

Des heures de travail

Maéva est venue avec Natacha, costumée en Daenerys, un personnage issue de la série Game of Thrones. "J'ai fait moi-même le patron de la cape et l'armure que je porte, et il a fallu que je tresse une perruque blonde, pour faire la chevelure emblématique de Daenerys, explique-t-elle, ça prend beaucoup de temps donc il faut être patient !"

Emilie, en pirate, et Jonathan, en chevalier Jedi, ont apprécié l'ambiance chaleureuse de ce salon. © Radio France - Marie Martirossian

Une ambiance chaleureuse qu'a particulièrement appréciée Jonathan, en chevalier Jedi : "Le fait d'être en cosplay, ça crée des liens avec les gens, on prend des photos avec eux, et tout cela parce qu'on partage la même passion, c'est assez sympa." Les plus beaux déguisements ont même pu concourir pour remporter le prix du meilleur cosplay.

