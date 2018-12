Aux Halles de Talence, les gourmands à la recherche du parfait repas de Noël

Bordeaux, France

Jacques fait le tour des Halles de Talence avec sa fille Tessa. Il lui fait goûter du fromage, lui énumère le nom des crustacés et des poissons sur l'étal coloré à l'entrée de ce forum entièrement vitré et rempli d'échoppes aux odeurs alléchantes. Mais ce que la petite fille préfère, "c'est les litchis, j'aime bien ça !" En aura-t-elle pour le dessert le soir de Noël ? Son père Jacques cultive le mystère, car dans la famille, le menu de Noël, c'est la surprise pour les enfants. "Comme les cadeaux" plaisante Jacques.

Les enfants, c'est plus compliqué...

Comme Jacques et Tessa, ils sont nombreux à venir faire leurs courses pour le repas de Noël en famille. Objectif, faire plaisir à tous, petits et grands. "Les enfants c'est plus compliqué" admet François. Une seule de ses filles aime les huîtres, un incontournable de la grande table familiale : trente personnes en tout ! Pour les autres enfants, il va falloir prévoir une entrée différente, et des plats assez simples. "Quand c'est élaboré, ils aiment finalement moins" dit François.

Contenter les enfants, pas toujours facile, et encore moins quand on manque d'idées. Françoise est justement venue faire un tour aux Halles pour tenter d'établir un menu. "Tout m'inspire ici", dit cette voisine des Halles, qui habite de l'autre côté de la rue. Elle craque sur des desserts orientaux, et va sans doute aller voir chez le boucher, pour une volaille. Pour cette mère et sa fille, ce sera plutôt du poisson. L'étal de homards, crevettes et autres crustacés rencontre un franc succès, tout comme le primeur : les ananas et les mangues, en particulier, partent comme des petits pains. Des vedettes indémodables de la table de Noël.