Aux Herbiers, le retour tant attendu de la Parade de Noël, c'est ce 4 décembre

C'est un des rendez-vous de Noël devenu incontournable en Vendée : la Parade de Noël aux Herbiers. Un défile de 12 chars colorés et lumineux, des danseurs, de la musique etc. L'événement - gratuit - attire environ 15.000 personnes, autant que la population de la commune. Après une annulation l'an passé pour cause de coronavirus, il revient ce samedi. Top départ à 18h du Champ-de-Foire.

Des chars préparés dans le plus grand secret

C'est quartier du Petit-Bourg que depuis mi-octobre, dans un hangar qui permet d'éviter les regards curieux, que les bénévoles s'attellent à fabriquer des chars. Douze au total. Colorés, lumineux. Vous n'en saurez pas plus car les organisateurs veulent garder l'effet de surprise.

"Soudure, menuiserie, peinture. Mécanique aussi car chaque char, c'est une base de voiture. Des voitures qu'on récupère, qu'on remet en état", précise Alexandre Charrier. Cet Herbretais est de l'aventure depuis le début en 2012. La Mairie lui fait un contrat de 3 mois pour coordonner, préparer l'événement.

Il s'appuie sur un noyau dur d'une quinzaine de personnes pour la fabrication des chars. Il y a notamment 11 artisans à la retraite, heureux de se retrouver plusieurs jours par semaine à compter de la mi-octobre. "A cette période, on n'a pas grand chose à faire. On est pratiquement que des amis d'enfance. Ca nous a permis de nous retrouver. Ce sont des choses qui sont à notre portée. On essaie d'innover tous les ans", indique Bernard. On a bien essayé de lui demander quelle innovation sera à découvrir cette année, là, encore motus et bouche cousue !!

Cette année, 12 chars. Sur cette photo, l'un de l'édition 2019. © Radio France - Céline Loizeau

Du changement depuis la première édition en 2012

Alexandre Charrier se souvient que pour la première parade, en 2012, les chars avaient tous été loués. Il y en avait 6 l'année suivante, dont la moitié loués. Depuis, c'est de la fabrication "maison" avec 12 chars. Et d'éditions en éditions, ils sont tous changés.

Mais la Parade, ce n'est pas qu'un défilé de chars. L'association Spot, qui a créée l'événement et qui le co-organise depuis avec la Mairie, veille à animer chacun d'eux. Des tableaux avec des danseurs, une troupe de théâtre, de la musique... Le soir de la Parade, "c'est 292 personnes exactement qui défilent", assure Marie Pineau, autre bénévole. Certains costumes sont loués mais la grande majorité naît des mains d'une équipe de 5 couturières.

"On sent qu'il y a une envie de voir du spectacle" - Marie Pineau, bénévole

A quelques heures du rendez-vous, ces bénévoles confient "trépigner" d'impatience. Il faut dire que l'an passé l'événement n'a pu avoir lieu en raison du coronavirus. En 2018, c'est à la dernière minute qu'il a été annulé : c'était juste après l'attaque du marché de Noël de Strasbourg avec un renforcement important de la sécurité demandée par la préfecture de la Vendée.

"On sent qu'il y a une envie de voir du spectacle (...) L'idée c'est de donner du bonheur aux gens (...) C'est vraiment un moment de fête, de partage aussi. On espère que tout le monde aura des petites étincelles dans les yeux", confie Marie Pineau.

La mairie, autre organisateur, mobilise de son côté quelque 80 personnes ce samedi pour la préparation des rues, la sécurité, etc. Il faut dire que, chaque année, la Parade attire environ 15.000 personnes.

Sachez que le passe sanitaire sera contrôlé au niveau des différents points d'accès en centre-ville. Le port du masque est également rendu obligatoire par la préfecture.