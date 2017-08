Aux Hospices de Beaune, les touristes font une petite visite et puis s'en vont

C'est le musée le plus visité en Côte-d'Or : chaque année, les Hospices de Beaune, leur Hotel-Dieu et leurs toits typiquement bourguignon attirent plus de 400.000 visiteurs. Un chiffre qui progresse, même si la difficulté reste de garder les touristes sur le territoire côte-d'orien.

L'édifice du XVe siècle, dont la splendide salle des Pôvres a été rendue célèbre par le cinéma (la Grande Vadrouille), attire autant pour ses toits d'ardoise et de couleur, que pour son histoire extra-ordinaire, celle d'une institution hospitalière basée sur la charité, et vieille de bientôt 600 ans, imaginée à l'époque par le chancelier du duc de Bourgogne Nicolas Rollin, et sa femme Guigone de Salins.

Les Hospices, aimant à touristes

Et de plus en plus, Beaune et son Hôtel-Dieu fonctionnent comme un aimant pour le touristes. Ils sont nombreux à y faire étape une journée, voire seulement quelques heures, le temps d'une rapide visite sur la route des vacances, ou d'une dernière parenthèse enchantée sur la route du retour. Et au petit jeu de la rapidité, Claire et Nicolas sont imbattables : "on vient du Nord, on est partis dans le Var voir mon frère, on a eu 8h de route pour rentrer donc on va faire les Hospices, goûter un ou deux vins, charger le coffre et on y va, direction Paris puis Lille !"

L'Hôtel-Dieu a été bâti au XVe siècle © Radio France - Arnaud Racapé

On va à Colmar, nous !

Idem pour les Toulousains Evelyne et Daniel. Leur visite beaunoise est totalement improvisée, et ils ne vont pas s'attarder : "regardez, on est là, on devrait être sur la route !" lance Jocelyne. "On va à Colmar, nous ! Ce n'était pas prévu, on a atterri à Beaune pour coucher hier soir, et on s'est dit tiens, pourquoi pas ?"

Séjours plus longs ?

Même si on peut voir dans ces témoignages la capacité d'attraction du lieu, on se rend compte qu'il est difficile pour les professionnels côte-d'oriens de garder ces touristes plus longtemps sur notre territoire. Même si Annie Bonnot, l'une des guides du musée, se veut rassurante sur ce point : "de plus en plus, les gens restent deux jours, parce qu'il y a plusieurs musées à visiter à Beaune, et puis aux alentours il y a Nuits-Saint-Georges, et Dijon. Ils restent plusieurs jours pour visiter une partie de la Bourgogne."

Confirmation auprès de Jocelyne et Rémy. Ils viennent de Caen, direction la Côte-d'Azur, mais avant cela ils ont décidé de se donner un peu de temps ici : "Deux jours ! la ville de Beaune en soi n'est pas très grande, et en allant à Dijon on va se promener, voir la route des Grands Crus et tous ses vignobles aussi !"

Les toits de couleur des Hospices fascinent les touristes © Radio France - Arnaud Racapé

Un lieu de nostalgie

Pour autant les Hospices demeurent un lieu incontournable, qui exerce une étrange attraction, et que l'on aime faire découvrir à ses proches. Jocelyne explique : "Moi j'ai eu l'occasion de les visiter il y a une vingtaine d'années maintenant, et mon mari ne les connaissait pas. j'en avait gardé un excellent souvenir, c'est vrai que c'est original par l'architecture, par son histoire aussi, ça marque la Bourgogne quoi !"

Et ce côté sentimental, on le retrouve aussi chez les étrangers, à l'image de l'Allemand Bauchman, heureux d'être de retour : "Je suis venu une fois quand j'étais enfant il y a 35 ans. C'est comme une renaissance, oui, de le refaire aujourd'hui avec mes enfants ! Et puis c'est fantastique de voir ces Hospices, cette pharmacie, ou encore ces cuisines aussi bien conservés encore aujourd'hui."

Même discours du côté de Thibault, papa belge d'un petit Maxence. "Je voulais que mon fils découvre les Hospices. C'est un lieu célèbre pour apparaître dans un film très connu, La Grande Vadrouille, et donc qui fait rêver quand on est enfant. Je fais un peu de transmission oui, parce que c'est un rêve d'enfant, et qui fait encore pétiller les yeux quand on est adulte."

En tout cas les Hospices ne s'en portent pas plus mal : on a enregistré 9.000 visiteurs supplémentaires depuis janvier.