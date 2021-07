Aux jardins de la Frolle, chacun cueille, sans écueil

C'est l'été, on a plus de temps, on peut vouloir cuisiner. Mais avec quels fruits ? L'une des solutions est d'aller au supermarché. L'autre est d'aller cueillir soit même des fraises, des framboises ou des groseilles aux jardins de la Frolle à Bonnes au nord de Chauvigny. Soit vous amenez vos propres récipients pour poser les fruits, soit vous pouvez en acheter sur place. Difficile de faire plus local et circuit-court dans le Poitou.

Des clients satisfaits

Quand on arrive, on donne son nom à l'accueil. Hors de question d'aller comme ça ramasser des fruits sous les serres. Une fois cette obligation évacuée, c'est parti pour la chasse aux fraises bien rouges et aux framboises qui tombent toute seule dans la main quand on les touche. Tout est sous serre, donc s'il pleut, on reste au sec. Valérie a une cagette déjà bien remplie : "moi, c'est pour faire de la glace à la fraise." Ce qu'elle aime dans ce concept déjà bien connu, c'est la qualité des fruits. "Ça a un côté super sympa. On vient cueillir ce qui nous convient. _On a les fraises qu'on choisit_. C'est des fruits qui sont sains. Dans les supermarchés, très souvent, les fraises ont voyagé, ça ne se conserve pas bien. Et quand on achète une barquette, il y en a la moitié à mettre à la poubelle", assure-t-elle.

Emilie est une habituée et est venu avec ses deux fils. "Comme nous, on n'a pas le temps de faire du jardin, ça permet qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. On passe directement par le producteur. C'est à côté de la maison, on habite à Bonnes donc _ça remplace notre jardin_", sourit-elle. Une bonne partie des fraises mures ont été ramassées. Mais rassurez-vous, il en reste encore beaucoup qui ne demandent qu'à mûrir. Dans ce jardin d'Eden, cette année, pas d'abricot et de pêche à cause du gel des derniers mois.

Une activité en plein boom

La cueillette est une activité en plein air, en circuit court et donc qui marche bien, et même mieux avec la pandémie. "On a vendu quasiment 30 % de fraises de plus que l'année dernière", se réjouit François Bénéteau, le patron des jardins de la Frolle. Et de continuer : " ce qui a été difficile à gérer pour nous, c'est qu'on avait trop de clients par rapport à la production de fraises." Presque toute la saison, il a failli être en pénurie. Il reste quelques fraises encore et à partir de septembre, place aux pommes et aux poires. Les jardins de la Frolle, c'est ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.