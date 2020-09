Aux Sables d’Olonne, le Village du Vendée Globe est en cours de construction

Il y a encore beaucoup d’inconnues, mais la date du départ, elle, n’a pas changé : le départ du Vendée Globe sera donné le dimanche 8 novembre, à 13h02. Le Village du Vendée Globe ouvrira ses portes, lui, trois semaines auparavant, c’est-à-dire le samedi 17 octobre. Le montage des différentes structures a commencé il y a quelques jours.

Des nombreuses structures doivent être montées © Radio France - Philippe Rey-Gorez

On sait aussi que cette édition 2020 de la course autour du monde en solitaire sera bien sûr très différente des précédentes, en tous cas en ce qui concerne ce qui se passe à terre. Le nombre de visiteurs sera limité, tout comme les conditions qui permettront d’assister au passage des bateaux, le long du célèbre chenal. Une réunion entre organisateurs et préfecture était organisée ce jeudi, mais il faudra attendre encore quelques jours pour en savoir plus. Les détails devraient être révélés le jeudi 17 septembre, à Paris, à l’occasion de la présentation officielle de l’épreuve.