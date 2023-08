Aux soirées lyriques de Sanxay le succès attendu pour Don Giovanni

Don Giovanni, l'opéra de Mozart, sera donné aux soirées lyriques de Sanxay les 10, 12 et 14 août. Le théâtre, en plein air, va proposer un décor naturel encore splendide sous une voute étoilée pour cet opéra en deux actes. Des milliers de spectateurs sont attendus pour ces trois soirées. Comme chaque année, ce sont des dizaines et des dizaines de bénévoles qui travaillent en coulisses pour préparer au mieux cet événement. Dans le rôle titre, on découvre Florian Sempey ravi d'enfiler le costume de Don Giovanni pour la première fois :" La nuit, on a la voute étoilée au-dessus de notre tête, on voit la lune se lever au-dessus de la colline, tout ça nous aide dans nos interprétations, être à la fois dans un cadre musical et naturel qui nous inspire. Parfois avec parfois au loin des chants de grenouilles ou des ânes ou des moutons. Je chante dans beaucoup de théâtres antiques, notamment à Orange, et à Arles, mais celui de Sanxay a quelque chose de magique. Il n'est pas entier, il reste quelques soubassements, des pans de murs, mais on sent comme des fantômes en fait du passé, on voit ce qu'il était auparavant et c'est une acoustique absolument extraordinaire." Le baryton bordelais qui se rappelle qu'il y a quelques années en arrière le directeur artistique lui avait donné sa chance pour un de ses premiers contrats et il se sent très reconnaissant.

une sorte de passerelle et d'initiation

Justement, Christophe Blugeon a hâte que les soirées débutent, car depuis un mois, il y a beaucoup de préparation et de choses à faire, mais il le confirme, il aime voir des artistes évoluaient et grandir aux soirées lyriques de Sanxay :"Il y a eu un gros travail avec les choristes. Sur les quarante que vous avez, il y a une très grande majorité de professionnels, qui nous viennent de Monte-Carlo, de Limoges ou encore de Tours et de Toulouse. Et puis, il y a quelques jeunes, une dizaine de choristes, qui sont en fin d'études au conservatoire et c'est une manière aussi de les confronter au milieu professionnel, car ils ont rarement l'occasion de participer à des spectacles, de mettre des costumes, une sorte de passerelle et d'initiation à ce métier potentiel."