Aux Vieilles Charrues, des bénévoles toujours aussi indispensables

Sans eux, rien ne serait possible. 7.474 bénévoles sont engagés cette année sur le festival des Vieilles Charrues, soit plus que la population de la ville de Carhaix. Répartis sur plus de 250 postes différents, ils vont donner chacun environ 16 heures de leur temps au cours du week-end, en échange du bracelet permettant d'accéder au site des concerts.

Lydie vient de prendre son premier service au bar 8, idéalement situé entre les deux scènes principales. Cela fait une dizaine d'années qu'elle sert les festivaliers. "On entend les concerts, et le rapport avec les gens est vraiment sympa", précise-t-elle. L'ambiance, c'est aussi ce qui motive sa collègue Nathalie, qui vient chaque été de Tours pour "les amis, les copains, les connaissances... C'est vrai que les festivaliers sont tous très gentils, c'est très agréable".

130 associations partenaires

S'il n'y a pas de profil type du bénévole, la moyenne d'âge se situe entre 35 et 40 ans, et les femmes sont nettement majoritaires. Les Bretons constituent naturellement le gros des troupes, mais certains volontaires viennent de loin : Luxembourg, Montpellier, Lyon...

La plupart des laboureurs sont "affiliés" à l'une des 130 associations partenaires, reflétant la diversité et la vitalité du tissu local. "Chaque bénévole est essentiel au bon fonctionnement du festival, rappelle Adèle Renazeau, la salariée responsable du service bénévoles. Sans eux, l'événement ne pourrait pas voir le jour donc on tient beaucoup à eux." Un vivier dont le socle est particulièrement solide. "Ils sont très fidèles, on voit les mêmes depuis des années. Certains sont là depuis le tout début. C'est souvent très familial et ça s'inscrit dans la durée pour pas mal de monde".

Au catering artistes, derrière la scène Glenmor, Sébastien Giquel dirige une équipe de 175 bénévoles, dont plus de la moitié revient chaque année. C'est son 20ème festival à ce poste-clé, et il ne compte pas ses heures : "Personnellement j'ai commencé mercredi de la semaine dernière. Ce matin, on a attaqué à 6h30 avec les petits déjeuners et on ne sait pas à quelle heure on va finir. On fait des bonnes journées oui, mais on aime ça ! L'émulation du festival fait qu'on trouve important de revenir tous les ans".

Un engagement valorisé par le festival. Les Vieilles Charrues ont reversé au total 138.000 euros l'an dernier aux associations partenaires. Cette somme pourrait avoisiner les 150.000 cette année, puisque le festival se déroule exceptionnellement sur cinq jours. Un allongement qui a mécaniquement fait augmenter le temps de travail de tous les bénévoles. Mais ça, personne ne s'en plaindra.