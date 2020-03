Auxerre : 6000 m² de structure gonflables à auxerrexpo

Pendant dix jours auxerrexpo se transforme en accueillant Air Parc. Six mille mètres carrés de structures gonflables et de jeux pour les enfants, "on a des toboggans, des parcours aventure, des karts à pédale, des jeux en bois, on peut vraiment s'amuser" assure Sébastien Fuentes.

Air Parc à auxerrexpo © Radio France - Loïc Bongeot

Le grand bonheur des parents

Si certains accompagnants prennent un livre pour passer le temps sur une chaise pendant que leurs enfants s'amusent, d'autres n'hésitent pas à s'aventurer dans les structures, "c'est dur de monter, ça glisse, franchement on s'amuse bien" s'exclame un parent, tout sourire, en sortant d'un immense château gonflable.

Air parc à auxerrexpo © Radio France - Loïc Bongeot

Plusieurs zones sont définies dans des pièces différentes d'auxerrexpo. Mille mètres carrés sont réservés au moins de cinq ans pour des question de sécurité, _"ce qui leur permet de s'éclater en toute sécurité sans les grands enfants qui chahutent à côté"_assure Sébastien Fuentes. Une pièce est réservée aux jeux imposants, une piste de bowling et la piste d'un kart à pédale.

Même si le coronavirus n'aura pas eu raison de l'organisation d'Air Parc, une faible baisse de fréquentation se fait ressentir sur les derniers jours, l'établissement à mis en place la distribution de gel hydroalcoolique à l'entrée du domaine.