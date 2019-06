Auxerre-Bzou, 2500 kilomètres en courant : le défi d'Abder El Badaoui

yonne

Plus de 2500 kilomètres en courant, d'Auxerre à Bzou au Maroc, en un mois.

C'est un exploit sportif que compte réaliser l'auxerrois Abder El Badaoui, natif de Bzou. Mais c'est avant tout un rêve comme il l'explique. "Relier ma ville adoptive, Auxerre, à mon village natal au Maroc où j'ai eu mon premier souffle, où j'ai grandi, pour moi ça a une signification très profonde."

"Ma famille m'envoie des encouragements sur facebook. Elle attend ce défi avec impatience"

D'autant plus que courir, c'est depuis longtemps une philosophie de vie pour Abder El Badaoui, avec le voyage, la découverte et le dépassement de soi. Une grande partie de sa famille vit à Bzou. "Tout le monde m'envoie des encouragements sur facebook, ça fait chaud au cœur. Ils attendent ce défi avec impatience et me souhaitent la réussite et la bonne santé." Cette aventure, Abder El Badaoui la prépare depuis un an. Un kiné est du voyage. Quelqu'un l'accompagne chaque jours sur la route à vélo et c'est Christian qui conduit le camping car. Loué pour l'occasion, il est flambant neuf. "_Il n'a que 19 kilomètres au compteur. "précise Christian._

Avec sur les deux côtés, la silhouette grandeur nature d'Abder El Badaoui et les sponsors. "C'est joli. On est repérable, donc je pense que les gens vont nous voir passer." Un camping car visible mais aussi confortable. "On peut dormir, on peut faire à manger , on peut avoir du frais surtout. Abder va en avoir besoin."

"J'espère être à la hauteur et arriver au bout de mon rêve"

Car même s'il a prévu de courir tôt le matin , Abder El Badaoui sait qu'il y a aura des moments difficiles. Mais il s'est préparé pour ça."Tout projet et tout défi, ça demande une préparation psychologique et physique. C'est ce que j'ai fait. J'espère être à la hauteur et arriver au bout de mon rêve."

Et Abder El Badaoui n'arrivera pas les mains vides au Maroc. Dans le camping car, plusieurs cartons de fournitures scolaires ont pris place à coté du ravitaillement. Des stylos, des cahiers, des calculatrices, destinés aux écoles de Bzou.

Pour suivre les exploits de l'athlète auxerrois : https://www.auxerrebzouchallenge.com/mon-defi/#