Un concours photo pour décorer les vitrines des commerces vides d'Auxerre

Et si vos photos s'affichaient en grand format dans les rues d'Auxerre, sur des vitrines de commerces vides ? La municipalité lance un concours pour insuffler un peu plus de vie dans le centre-ville. Alors que les commerces rouvrent leurs portes et que les illuminations de Noël ont pris place, les habitants sont invités à proposer et voter pour les meilleures photos, sur le thème de "la vie retrouvée".

Si vous avez pris des photos de l'Auxerrois avec un appareil, vous pouvez les envoyer jusqu'au mercredi 2 décembre par mail à la direction de la culture à l'adresse cse@auxerre.com. Un vote en ligne sera organisé du 4 au 6 décembre sur la page facebook d'Auxerre Culture pour désigner les vainqueurs.