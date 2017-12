Auxerre, France

Tous les Auxerrois, mais aussi et toutes celles et ceux qui ont, un jour, arpenté les ruelles de la vieille ville d'Auxerre connaissent la tour de l'Horloge. L’édifice a été construit en 1483 en plein centre-ville. Mais le temps fait des ravages et la tour aurait aujourd’hui besoin de quelques travaux.

Un lieu qui ne se visite pas

La Tour de l'horloge n'est pas accessible au public, mais nous avons pu y pénétrer. Pour y entrer, il faut prendre une toute petite porte. Nicolas Sécha, du service « études et travaux » de la ville d'Auxerre, est notre guide.

Un escalier en colimaçon large de 80 centimètres mène au deuxième niveau de la tour… après 94 marches ! "Au-dessus de nous, on a des parties en bois qui sont habillées de plomb, qui sont détériorées, qui captent l’eau et servent de gouttière. Cela provoque un pourrissement et des infiltrations d’eau", note Nicolas Sécha.

Nicolas Sécha, du service "études et travaux" de la ville d'Auxerre, pointe les dégradations de l'édifice. © Radio France - Damien Robine

Tout en haut de la tour, on profite d’une vue à 360 degrés sur Auxerre, mais on peut aussi malheureusement constater des dégâts bien visibles : "voilà un endroit où une pièce de bois a perdu deux tiers de son épaisseur" note Nicolas Sécha.

Pas de danger immédiat

Il n'y a pas de danger immédiat. Pour l'instant, la tour n'a pas bougé : "mais on ne peut pas garantir sa tenue dans le temps" prévient-t-il. L'état de la tour risque de se dégrader avec le temps : "on risque une déformation de l’édifice, et en cas de tempête, il y a toujours le risque de la chute d’un élément ou même d’une partie de l’édifice", poursuit le spécialiste.

"Les risques majeurs, c'est une déformation de l'édifice et la chute d'éléments " - Nicolas Sécha du services "études et travaux" de la ville d'Auxerre Copier

Il dresse la liste des choses à refaire avant tout : "la priorité, c’est de reprendre les charpentes, la couverture, de remettre en fonctionnement la cloche et les horloges".

Avant les travaux, un diagnostic

La ville envisage aussi une mise en valeur de l’édifice à travers des jeux de lumière. "C’est l’image d’Auxerre", assure Nicolas Sécha, "avant, on parlait de Guy Roux et de l’AJA, mais on parle aussi de la Tour de l’Horloge".

Depuis le sommet de la tour, la vue sur Auxerre est spectaculaire © Radio France - Damien Robine

Après une étude de diagnostic, qui devrait être terminée au printemps, les travaux pourraient débuter en 2019 et devraient durer un an et demi. Le montant est estimé à 1,8 Millions d’Euros

Visite guidée de la tour de l'horloge - le reportage de Damien Robine Copier