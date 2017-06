À Auxerre, on est bien dans ses claquettes

A Auxerre, un groupe de danseur de claquettes se réunit chaque semaine. Une passion originale, qui allie danse et musique, et qui fait de plus en plus d'adeptes au fil des années.

Clac clac clac... ça peut surprendre lorsqu'on arrive dans la petite salle : ils sont une dizaine à faire claquer leurs belles chaussures sur le parquet. "C'est du sport, c'est de la danse, et c'est un instrument de percussions", explique Catherine. C'est elle qui a remonté la section de claquettes du patronage laïque Paul Bert il y a trois ans.

Une discipline double

"Le danseur de claquettes a cette liberté d'aller plus vers le côté de la danse, ou plus du côté de la musique, du côté de la percussion", précise Dorel Surbeck, danseur professionnel, qui vient de temps en temps donner des cours à Auxerre. Chacun peut donc y trouver son compte, qu'il aime plus la musique, ou la danse.

L'attention au rythme, à la musique, à l'équilibre, les claquettes, c'est tout de même assez exigeant ! Alors est-ce que tout le monde peut s'y mettre ? "Au début c'est facile, il y a beaucoup de bases, on apprend vite, poursuit Dorel Surbeck. Après, c'est comme tout ça demande du travail !".

"C'est une danse qui, universellement, apporte le sourire" - Dorel Surbeck, danseur professionnel

Une vraie passion

Certains sont de vrais passionnés à Auxerre ! C'est le cas de Charlotte : "Pour moi, c'était un rêve de gosse ! Je regardais pas mal de comédies musicales avec mes parents, et ça m'a donné envie d'en faire".

Charlotte, danseuse de claquettes à Auxerre : "C'était un rêve de gosse" Copier

"Je trouve ça très complet !", sourit-elle. Et elle met en avant la bonne ambiance de la communauté des "claquettistes" : "ils sont toujours super sympas ! Je dis pas ça pour nous hein !". Et comme tout sport, visiblement, ça permet de se sentir bien : "quand on va faire un cours de claquettes, on resort et on est toujours de bonne humeur quoi !".

Même son de cloche chez Bérénice : "ça doit libérer des endorphines ! On utilise toutes les parties du cerveau, on se concentre, sur nos pas, sur la musique... Ce qui fait qu'on se sent vraiment bien après un cours de claquettes !"

Ils sont une petite vingtaine à suivre les cours chaque mercredi soir. Un nombre qui ne fait qu'augmenter depuis trois ans. Conséquence, la salle pourrait être bientôt trop petite !

Les bonnes ondes du 14 avril 2017 Copier