Auxerre : le festival "Garçon la Note !" aura bien lieu cet été

"Garçon La Note !" revient en 2020 : le festival estival à Auxerre va démarrer avec un peu de retard en raison de la crise sanitaire, mais il se déroulera bien à partir du 20 juillet. Plus de trente établissements, cafés comme restaurants, restent mobilisés pour cette édition malgré le contexte particulier.

Concerts en terrasse

"On voulait rester mobilisé, ce n'était pas évident de maintenir la faisabilité du festival", explique Annick Soto, directrice de l'office du tourisme. Les concerts se tiendront comme d'ordinaire dans le cœur de ville et ses environs, ainsi que dans plusieurs villages de l'auxerrois, entre 21 heures et 23h30. Le principe de gratuité est maintenu. "On lance l'organisation du festival, et au fur et à mesure, on donnera la programmation et les conditions", précise Annick Soto. Evidemment, on s'adapte en fonction des informations sur les conditions sanitaires qui nous parviennent".

Le festival, qui mobilise des groupes professionnels comme semi-professionnels est aussi une occasion pour les musiciens locaux de se remettre en selle. "Il y a l'aspect financier pour les groupes, mais aussi le fait de rejouer devant du public, insiste la programmatrice Sophie Torcol. Les tournées ont été reportées, les sorties de disques reculées... Que ce soit le public ou les artistes, il y a cette envie de ressortir". Chaque année, le festival "Garçon la Note !" rassemble environ 11.000 personnes.