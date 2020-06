Auxerre : une Fête de la musique repensée pour respecter les règles sanitaires

Un camion qui se balade dans les différents quartiers d'Auxerre pour faire résonner de la musique au pied des immeubles : si vous tendez l'oreille, vous pourriez l'entendre passer ce dimanche soir près de chez vous. La mairie d'Auxerre a repensé l'événement pour garder l'esprit de la Fête de la musique tout en respectant les règles sanitaires.

"La fête de la musique est un événement populaire, ne rien faire serait quand même assez terrible ! lance Thierry Créteur, directeur du service culture de la ville.On ne pouvait pas ne pas proposer quelque chose, quelques soient les conditions. Ce ne sera pas comme chaque année au vu des conditions, mais on entendra quand même de la musique à Auxerre".

Mini-concerts et "Music truck"

Une partie des célébrations se passe sur internet et les réseaux sociaux, en partenariat avec France Bleu Auxerre. On vous a fait découvrir dès samedi lors d'une émission spéciale des captations de concerts de groupes auxerrois que chacun d'entre eux nous a envoyé : elles sont rediffusées ce dimanche sur les réseaux sociaux.

La municipalité a par ailleurs tenu à maintenir des festivités dans la ville malgré les contraintes. Un "Music truck", avec un groupe jouant en live dessus, va ainsi déambuler dans les différents quartiers ce dimanche entre 19h30 et 21 heures. "On ne sera pas sur quelque chose de fixe puisque les attroupements sont interdits, explique Thierry Créteur. _On se posera pendant dix ou quinze minutes au pied des immeubles_, à Sainte-Geneviève ou Saint-Siméon par exemple. On espère que les gens sortiront sur leurs balcons pour en profiter".

Des mini-concerts sont également organisés dans trois lieux de la ville "en plein air mais fermés pour contrôler les accès", précise le directeur du service culture. "On va mettre des jauges de 120 à 180 personnes selon les lieux, et on installe des transats pour s'assurer que les distanciations sociales soient respectées", indique-t-il. Il s'agit pour lui de tout organiser afin que la musique résonne dans les rues d'Auxerre malgré le contexte sanitaire.