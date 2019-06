Canicule : la brigade fraîcheur brumise au Catalpa festival à Auxerre

Auxerre, France

Des glaces, de l'eau et de la bière. Tous les moyens sont bons pour s'apporter un peu de fraîcheur au Catalpa festival. Alors que le thermomètre affichait plus de 35 degrés ce samedi en début de soirée, dans les allées du festival, un groupe de jeunes bénévoles apportent un peu de fraîcheur aux festivaliers.

Aure a commencé à asperger les festivaliers d'eau à partir de 16h ce dimanche. © Radio France - Bradley DE SOUZA

Des bonbonnes blanches de 5L

"On est un groupe de six et on circule dans les allées du festival. Sur nos bonbonnes de 5L, nous avons la programmation du festival également", explique Thomas, un jeune étudiant dijonnais, bénévole au festival. Visibles au loin, certains festivaliers s'empressent d'aller à leur rencontre. A l'instar d'Adeline, 22 ans. "Je n'en peux plus de cette canicule", souffle-t-elle avant de se faire brumiser par l'un des jeunes bénévoles.

"On va d'abord vers les gens et eux aussi peuvent venir vers nous. On fait des heureux" - Thomas, bénévole au festival

Une fois la bonbonne vide, les bénévoles la remplissent à des points d'eau présents sur le site du festival. "Jusque-là j'ai dû brumiser 1 000 personnes je pense", annonce Thomas. Avant que ses amis à ses côtés ne rigolent. "C'est vrai qu'il y a des personnes qui revenaient plusieurs fois", sourit le jeune étudiant. Ce dimanche et pour le dernier jour du festival, l'équipe de la brigade fraîcheur sera présent sur le site. Avant le retour de températures de saison dès ce lundi.