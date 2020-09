Auxerre : la Maison du Vélo vend ses petites reines jusqu'à ce samedi soir

Dans l'ancienne usine élévatoire d'Auxerre il y a des vélos du sol au plafond ! Jusqu'à ce samedi soir, tout doit disparaître ou presque. En effet, comme chaque année, la Maison du Vélo vend ses petites reines en vue de renouveler son parc. C'est l'occasion de faire de bonnes affaires. Les plus récents sont vendus 349 euros mais, crise sanitaire oblige, sont presque neufs ! On peut également s'offrir un deux roue pour moins de 200 euros ! La vente débuté ce vendredi se poursuit jusqu'à ce samedi 19 heures !

" On vend principalement des VTC ( vélos tout chemin ) donc avec des grandes roues, des pneus renforcés anti-crevaisons qui sont des vélos aussi bien facile à vivre pour faire des trajets urbains du quotidien, que de la longue distance sur les canaux" explique Jean-Philippe Duret, mécanicien et membre de l'équipe de la Maison du Vélo. Il s'agit en réalité des vélos mis en location durant la période estivale. Ce sont donc des deux-roues solides, avec une selle confortable, facile à utiliser quelque soit son niveau à bicyclette.

La maison du vélo vend ses petites reines Copier

Des vélos de location vendus entre 200 et 349 euros !

C'est exactement ce que recherche Dominique. Depuis qu'il est à la retraite il profite des joies de la petite reine " Descendre des hauts d'Auxerre jusqu'aux bords de l'Yonne, puis soit à droite vers Vaux soit à gauche vers Monéteau , je longe l'Yonne et il y a vraiment de très beaux paysages" . Pour profiter de la vue il aimerait troquer son VTT (vélo tout terrain) contre un VTC plus récent. En résumé "un bon vélo , avec un bon rapport qualité prix !"

C'est du quasi neuf ! ( Jean-Philippe Duret, la Maison du Vélo )

Cette année, tout particulièrement c'est l'occasion de faire une affaire pour Dominique et les autres amoureux de la petite reine. En effet avec la crise sanitaire, les vélos vendus sont presque neufs. Il y a encore quelques vélos des parcs des années précédentes pour moins de 200 euros. La majorité des VTC mis en vente sont en revanche ... de l'année ! " Ils ont été commandés en février pour renouveler le parc précédent. On a commencé à les déballer. Confinés, les vélos n'ont pas roulé du tout. On a rouvert l'entrepris au milieu du mois de mai mais sans louer les vélos, tout était fermé. L'activité a décollé à partir du milieu du mois de juillet, date à laquelle ces vélos ont commencé à rouler" explique Jean-Philippe Duret qui résume "C'est du quasi neuf !". Ces derniers sont mis en vente à 349 euros

Des vélos de particuliers et vintage pour moins de 200 euros !

Mais il y en a pour tous les goûts et tous les porte-monnaie. A l'entrée de la Maison du Vélo, il y a également des vélos plus anciens et vintage mis en vente. Ces derniers sont soit des vélos de particuliers, soit des vélos récupérés à la déchetterie par exemple et qui ont été retapés de A à Z par Jean-Philippe Duret et ses collègues. Il y a de véritable pépites avec des vélos des années 70 de marques locales icaunaises ou auboises. Des vélos qui ont encore de beaux jours devant eux et que l'on peut s'offrir pour 90 à 150 euros environ.

Il y a également des vélos de particuliers et des vélos vintage mis en vente entre 90 et 150 euros environ © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Seul frein, vous ne repartirez pas tout de suite avec votre vélo. Les VTC les plus récents sont encore utilisés par la Maison du Vélo jusqu'à la fin de la période estivale. Ils vous seront remis une fois celle-ci terminée, et après une bonne révision : le 15 octobre !

Informations :

vente de 9 à 19 heures ce samedi à la Maison du Vélo, Place Achille Ribain, 89000 Auxerre