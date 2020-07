Auxerre : le festival "Garçon, la Note !" n'aura finalement pas lieu cet été

La nouvelle a été annoncée quelques jours à peine avant le début de la manifestation : le festival "Garçon, la Note !" à Auxerre n'aura finalement pas lieu cette année. La crise sanitaire liée au coronavirus aura eu raison de cette institution qui anime les soirées auxerroises depuis 20 ans.

Des organisateurs trop optimistes

Les organisateurs avaient pourtant annoncé au début du mois que l’événement aurait bien lieu, à partir du 20 juillet. Plus de 30 établissements (cafés, bars ou restaurants) étaient partants mais aucune programmation n'avait été annoncée.

La mairie d'Auxerre et la préfecture de l'Yonne ont finalement décidé qu'il fallait y renoncer : "La décision de ne pas organiser la manifestation "Garçon, la Note !" a été prise en concertation entre le préfet de l'Yonne et le maire d'Auxerre, président de la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois au regard du contexte sanitaire" lit-on sur la page Facebook de "Garçon, la Note !". "Le coronavirus circule toujours en Bourgogne-Franche-Comté et notamment dans l'Yonne. Cette manifestation ne permet pas la maîtrise des flux de personnes, la distanciation sociale et la certitude de la maîtrise des gestes barrières. Dans un contexte de possible reprise de la pandémie, la santé des Icaunais reste une priorité et il convient de maintenir la vigilance", conclut ce communiqué.

Annulations dans les autres villes aussi

L’événement "Garçon, la Note !", créé à Auxerre, a fait de nombreux petits dans toute la France et notamment Bourgogne-Franche-Comté. Et de nombreuses villes ont annulé l'édition 2020 : Tournus, Sens, Nevers... En revanche, à Dijon, les concerts ont bien lieu, chaque soir, depuis le 10 juillet. À Châlon-sur-Saône aussi, les concerts doivent commencer ce mercredi 15 juillet.

Un coup dur pour les groupes

Le festival "Garçon, la Note !" emploie des groupes professionnels ou semi-professionnels. Cette annulation est donc un coup dur pour eux. Un coup financer et moral aussi. Chaque année, l'événement rassemble environ 11 000 personnes dans l'Auxerrois.