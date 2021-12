Auxerre : le projet de réhabilitation de l'abbaye Saint-Germain dévoilé

A Auxerre, l'abbaye Saint-Germain est en cours de rénovation, les travaux viennent tout juste de commencer. Datant du 5e siècle (après J.-C.), elle est aujourd'hui en plutôt mauvais état ; la réhabilitation et le réaménagement du site coûteront 34 millions d'euros.

Une somme que ne peut pas fournir en intégralité la ville d'Auxerre, alors dans le cadre de la négociation "plan Etat-région", la ville a invité ce lundi 6 décembre le préfet de la Bourgogne Franche Comté Fabien Sudry et le préfet de l'Yonne Henri Prévost, pour les convaincre (eux et par extension l'Etat) de filer un petit coup de pouce financier.

Un site très fragile

Le site de l'abbaye Saint-Germain a un principal problème : l'eau et l'humidité. L'eau s'infiltre par les toits, les murs et détériore les planchers et la structure même des bâtiments. "L'eau est le pire ennemi des constructions" confie François Peyre, architecte spécialisé dans le patrimoine. Il travaille sur ce projet.

Un des murs d'une des cryptes, endommagée par l'humidité © Radio France - Nourhane Mahmoudi

"Notre principal objectif aujourd'hui, c'est de refaire les toits, de les rendre étanche, afin de pouvoir commencer à refaire les planchers pour rendre les bâtiments utilisables" poursuit-il.

Il estime qu'il est urgent de s'en occuper, d'autant plus que le site renferme l'une des plus anciennes fresques de France : un triptyque représentant la vie et la lapidation de Saint-Etienne.

L'extase de Saint-Etienne. La fresque a été découverte en 1927. © Radio France - Nourhane Mahmoudi

La fresque date du IXe siècle. © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Un site qui a énormément de potentiel

Le maire d'Auxerre, Crescent Marault, estime que la réhabilitation de cette abbaye est stratégique pour Auxerre. "C'est un site qui a énormément de potentiel. En 2019, il a attiré près de 50 000 visiteurs. Après cette rénovation, on vise entre 150 000 et 200 000 visiteurs et c'est tout à fait possible" explique-t-il.

Le projet, déjà lancé, doit s'étaler sur dix ans. La première étape, c'est la rénovation du cloître qui doit coûter 1,2 millions d'euros.