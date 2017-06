A Auxerre, les passionnés de cerf-volant vont faire leur festival

L'association Ho ! cerf-volant, qui regroupe des passionnés, lance un festival à Auxerre le 8 et le 9 juillet prochain. Le club de boomerang de Charmoy a été convié. Et même si les membres de l'association sont plutôt âgés, il ont tous conservé la même âme d'enfant.

Si vous passez par le quartier des Piedalloues le 8 ou le 9 juillet prochain, ne soyez pas étonnés si vous voyez des tâches de couleur dans le ciel. L'association Ho ! Cerf-volant organise un festival. Au programme : démonstrations de vols de cerf-volants, et ateliers de fabrication.

Presque plus de cheveux, mais toujours une âme d'enfant. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

L'association se réunit déjà tous les premiers dimanche du mois sur le terrain de la maison de quartier des Piedalloues. Un petit vent frais souffle sur la colline des Brigands, et les cerf-volistes pointent le bout de leur nez sur le parking : "il fait beau, il y a du vent, s'il ne pleut pas ce sera formidable", s'enthousiasme Georges, pilote et fabriquant de cerf-volants depuis trente ans. Et monter un cerf-volant est un jeu d'enfant : "le truc dans le machin, puis le machin dans le bidule, puis après ça prend forme !". Des baguettes de carbones, en fait, savamment imbriquées dans de la toile.

Des cerf-volants il en existe de toutes les formes ! Ici, un hexagone. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Comme la géométrie à l'école primaire

Direction la pelouse avec Marc pour la démonstration. Il faut bien s'orienter, contre le vent, "allonger beaucoup de fil, une vingtaine de mètres, puis tirer dessus pour que le vent l'emmène." Le ballet aérien commence. Dans le ciel, des cerfs-volant delta, en forme de triangle, des hexagones... Le cerf-volant, c'est un peu comme la géométrie à l'école primaire. Pas étonnant donc que Fred Autissier, le président de l'association, retrouve son âme d'enfant : "mes parents m'avaient acheté un cerf-volant que j'aimerais bien retrouvé, qui doit être quelque part au fond du grenier", se rappelle Fred. "A l'époque, je n'ai jamais été foutu de le faire voler, pour une raison simple : je devais faire comme beaucoup de gamins, courir dans le sens du vent et non contre le vent !"

La petite Émeline a des cerf-volants plein les yeux : "une fois j'en ai vu un en forme de sirène, de Chinoise aussi, c'était bien et beau", se souvient-elle. "Une fois j'ai eu peur de perdre un cerf-volant... c'était mon préféré."

Le 8 et le 9 juillet les cerf-volistes partageront le ciel avec la section boomerang de Charmoy. Pour les prochains festivals, l'association pense déjà à des freesbee, des drones ou pourquoi pas... une montgolfière !

La section boomerang de Charmoy sera aussi de la partie. © Radio France - Louis-Valentin Lopez