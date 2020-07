Auxerre : Les pompiers renoncent à leur bal du 14 juillet !

A cause de l'épidémie de coronavirus, sans vision claire sur le déconfinement et les mesures qui allaient être prises, en mai dernier les sapeurs-pompiers de la caserne d'Auxerre ont décidé d'annuler leur bal populaire prévu le soir du 13 juillet.

Un crève cœur pour les soldats du feu

Ça devait être la dixième édition, pleine de "surprises et de nouveautés" nous promet le président de l'amicale Mathieu Lepoittevin qui, déçu, nous annonce que le bal populaire du 14 juillet est annulé. _"_Ca nous a fait quand même mal au cœur parce que c'est un gros investissement personnel de la part des sapeurs pompiers d'Auxerre pour organiser tout cet événement"

Le centre de secours ne pouvait pas prendre le risque de faire venir tant de monde sur place dans le contexte sanitaire actuel. Les années précédentes les soldats du feu accueillent entre 5.000 et 6.000 personnes pour la soirée.

Aucune conséquence financière

L'amicale n'essuie aucune conséquence financière concernant cette annulation, puisque à l'heure du COVID-19, toutes les réservations s'étaient faites auprès des prestataires avec des garanties de remboursements en cas de non maintient de l’événement. "Les seules conséquences _c'est la déception et la frustration de chaque côtés, autant pour la population que pour les pompiers qui organisaient ça_" s'attriste Mathieu Lepoittevin, "d'autant plus que l'on travaille à plusieurs, la caserne de Gurgy est à nos côtés pour la restauration et celle des secouristes viennent du centre de Venoy pour la soirée"

Même si la soirée sera triste le soir du 13 juillet dans la cour de la caserne d'Auxerre, le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine même lieu même date, avec cette fois-ci une piste de danse bien remplie !