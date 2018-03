Le carnaval d'Auxonne, l'un des plus gros du département, aura lieu dimanche. Les bénévoles mettent la main aux derniers préparatifs en espérant que la météo soit plus clémente que l'an dernier.

Auxonne, France

C'est la tradition à Auxonne : le premier dimanche de mars, c'est jour de carnaval, et ça fait 96 ans que ça dure. Cette année encore les bénévoles de différentes associations ont travaillé dur tous les weekends pour proposer un défilé riche en couleurs et en fleurs.

Il y aura 25 chars dans le défilé de cette année. Sachant qu'il faut entre 1500 et 1800 fleurs de papier crépon par m², ça fait des milliers et des milliers de fleurs à fabriquer. Il a fallu aussi dessiner et concevoir les costumes et les chapeaux, penser au maquillage, et construire les armatures des chars qui sont parfois articulés.

L'une des particularités du carnaval d'Auxonne, c'est que l'entrée est payante. C'est 7€ l'entrée, et gratuit pour les moins de 12 ans. Mais pour Patrick Saussier, le secrétaire de l'association du carnaval, c'est impossible de faire autrement : "on fonctionne uniquement avec des bénévoles, et on ne dépend pas de la mairie, comme le carnaval de Chalon par exemple. Alors sans subventions, il nous faut bien de quoi payer les chars, les costumes et les fanfares. La construction d'un char ça coûte près de 2000€, si on ne fait pas payer l'entrée, on ne peut pas faire de carnaval."