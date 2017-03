Avallon : un cours particulier de claquettes avec le chorégraphe du film "The Artist"

Il a coaché Jean Dujardin et Bérénice Béjo pour le film aux 5 Oscars, "The Artist", le claquettiste Fabien Ruiz était tout ce week-end à Avallon pour le lancement de la saison culturelle. Au programme, un spectacle et un cours d'initiation donné hier à une quinzaine d'habitants.

La scène est mondialement connue. Jean Dujardin et Bérénice Béjo qui dansent en claquettes sur un jazz, lors du film oscarisé "The Artist". Cette scène, c'est Fabien Ruiz qui l'a chorégraphiée. L'artiste Parisien a imaginé les pas de danse et coaché pendant plusieurs mois les deux acteurs français.

Cinq ans après, Fabien Ruiz ne réalise toujours pas. "Ce film restera à jamais gravé dans ma mémoire, surtout avec ces cinq Oscars. Et dire que j'y ai participé, d'une certaine manière !" Aujourd'hui encore, il continue d'entraîner des artistes pour des clips ou des films, tout en jouant son propre spectacle dont il a donné une représentation ce week-end, à Avallon, dans l'Yonne, pour le lancement de la saison culturelle dans la commune. Fière d'avoir attiré "une pointure", la municipalité lui a demandé de rester plusieurs jours pour qu'il puisse donner des cours de claquettes à des novices.

"On partait de zéro", Fabien Ruiz à propos de Bérénice Béjo et Jean Dujardin

Ils sont une quinzaine dans le gymnase des Remparts à s'essayer aux toe, shuffle, dig ou brush, les pas de base des claquettes. "Trois, quatre !", Fabien Ruiz donne le tempo devant une assemblée pas très à l'aise, au début. Lorsque la musique démarre, certains ont quelques problèmes de coordination, d'autres de rythme. "En fait, les musiciens et les sportifs sont meilleurs en claquettes, explique Fabien Ruiz. Les sportifs ont plus de facilité dans le timing, comme un tennisman par exemple lorsqu'il doit frapper la balle. Et les musiciens, dans la coordination des mouvements comme les batteurs, y arrivent aussi plus facilement."

Le chorégraphe de #TheArtist donne un cours de claquettes dans l'Yonne pic.twitter.com/TMtauSHz9a — Adrien Bossard (@Adri_Bossard) March 26, 2017

Et Jean Dujardin au début, c'était comment ? "Pas terrible, sourit Fabien Ruiz. Bérénice aussi. Elle n'avait même pas fait de danse, toute petite. On est donc parti de zéro. Ils étaient dans la même position qu'un enfant qui apprend à marcher. Parce que ce sont des mouvements qu'ils n'ont pas l'habitude de faire."

Après une heure d'initiation, les Avallonais ressortent ravis."C'est génial, on a quand même le chorégraphe de "The Artist", comme prof particulier. Et puis c'est plein de grâce, les claquettes. Franchement, ça donne envie de s'inscrire dans un club." Quelques années de pratiques et Delphine pourra rivaliser avec Fabien Ruiz. En attendant, le niveau est élevé, même en improvisation totale.

Quand le chorégraphe de #TheArtist improvise en claquettes, ça donne ça pic.twitter.com/uX8OR7bKTQ — Adrien Bossard (@Adri_Bossard) March 26, 2017