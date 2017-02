Avant Bordeaux, Céline Dion se produit à Las Vegas : "C'est magique", dit une Bordelaise sur place

Les réservations pour le concert évènement de Céline Dion le 29 juin au Matmut Atlantique ouvrent ce vendredi. Cette Bordelaise vient de voir son spectacle.

C'est le Jour J pour le concert de Céline Dion le 29 juin au Matmut Atlantique à Bordeaux. Après les préventes de mercredi, les réservations commencent ce vendredi matin à 10H sur internet et dans les points de vente habituels. On attend beaucoup de monde.

En partenariat avec France Bleu, Céline Dion sera cet été en France dans le cadre d'une tournée internationale. En ce moment l'artiste québécoise se produit à Las Vegas et une Bordelaise était dans les premiers spectateurs ce mercredi soir. Patricia Boutin et sa fille ont vu Céline Dion sur la scène du Céasars Palace de Las Vegas. Elle est encore très émue. "C'était magique, dit-elle, et on a affaire à une Céline Dion en pleine forme, très généreuse. On retrouve cette envie de partager avec le public. C'était grandiose".