Avant d'être rasé, le vieil hôpital de Chambéry prend des airs de musée

Georges Rousse, célèbre plasticien et photographe, a installé une oeuvre au rez-de-chaussée de l'ancien hôpital, qui va être détruit, afin de lui donner un dernier souffle de vie. Le lieu est ouvert à la visite.

"Qui est-ce qui peut me dire s'il arrive à superposer les deux morceaux de jaune depuis où il est" ? Cet instituteur et sa classe ne sont ni en visite de musée, ni en course d'orientation, mais bel et bien à l'hôpital. Dans l'ancien bâtiment, Jacques Dorstter, qui vit ses dernières heure avant démolition. Ce qu'ils observent ? Une oeuvre, en trois dimensions, de l'artiste multi-facettes Georges Rousse.

D'ici, impossible de distinguer l'oeuvre en trois dimensions, elle n'est visible que depuis un point de la pièce. © Radio France - Alexandre Berthaud

Un endroit chargé d'histoire

C'est Frédérique Martiningo, galeriste d'art contemporain à Chambéry, qui explique la démarche. "Il travaille l'illusion d'optique, mais surtout dans des lieux qui vont être transformés ou démolis, et dans des endroits chargés d'histoire". Ici l'oeuvre est physique, elle occupe toute la pièce et est formée de nombreuses illusions d'optiques. On peut se "balader" à l'intérieur de la pièce, mais on ne peut admirer son aspect tri-dimensionnel que depuis un point précis, marqué d'une croix.

La croix symbolise l'endroit, avec un grand "E", où tout s'éclaire. © Radio France - Alexandre Berthaud

Conserver la mémoire du lieu

L'oeuvre est ouverte au public du mardi au samedi, de 14 heures à 18 heures, gratuitement, jusqu'au 31 mars. Pour Michèle, une des premières visiteuses, l'initiative est bien menée.

C'est une superbe idée de faire revivre ce hall d'hôpital, je m'en rappelle très bien comme c'était, et là je ne m'attendais pas à voir une oeuvre d'art, c'est vraiment très bien fait.

Cette idée vient aussi de la mission culture de l'hôpital, portée par Damien Blanchard : "c'est un lieu chargé d'émotion, 44 ans d'histoire, des milliers de personnes sont passées dans ce hall", explique-t-il. L'exposition de cette oeuvre est donc un dernier hommage à ce hall, ou plutôt un avant-dernier.

La photo affichée dans le hall du nouvel hôpital

Le projet Georges Rousse : un projet pour la mémoire de l'ancien hôpital. © Radio France - Alexandre Berthaud

"L'oeuvre en elle-même c'est la photographie depuis le point où tout est mis en relief, et cette photographie sera affichée en très grand format, dans le hall du nouvel hôpital", raconte Damien Blanchard. Une exposition des œuvres de Georges Rousse sera également proposée. Un hall, en photo dans un autre. Une mise en abîme en trois dimensions, pour garder la trace d'un bâtiment qui ne sera bientôt que poussière.