Avant de lancer son bateau-atelier, Titouan Lamazou fait escale dans la matinale de France Bleu Gironde

Titouan Lamazou expose cette semaine à Bordeaux. Il va s'installer ensuite sur le Bassin d'Arcachon pour superviser la construction de son bateau-atelier. En attendant, le premier vainqueur du Vendée Globe devenu artiste est l'invité de la matinale de France Bleu Gironde ce jeudi à 8h.

Titouan Lamazou n'en a pas fini avec les voyages. A 61 ans, le navigateur-artiste se lance dans un nouveau projet. Il en a déjà mené à bien de nombreux. Il y a d'abord eu la course au large où il est entré dans l'histoire en remportant la première édition du Vendée Globe en 1990 à bord d'Ecureuil-d'Aquitaine. L'année suivante, il avait créé, avec d'autres navigateurs dont Florence Arthaud, le trophée Jules Verne. Le naufrage de son bateau construit pour y participé a mis un terme à son parcours sportif. Titouan Lamazou s'est alors tourné vers l'art et le voyage. Il a publié de nombreux ouvrages avec un fil conducteur : promouvoir l'égalité hommes-femmes et l'autonomie des femmes. Depuis 2003, il est "artiste de l'UNESCO pour la paix".

►►► Titouan Lamazou est l'invité de France Bleu Gironde ce jeudi entre 8h et 8h30

Sur le Bassin d'Arcachon, là où l'aventure a débuté dans les années 80

C'est dans ce cadre que Titouan Lamazou expose jusqu'à samedi à Bordeaux, au Crédit Municipal (rue du Mirail, ouverture de 10h à 17h). Des peintures et des photos sur les femmes de la région des Grands Lacs en Afrique. Ensuite, le Béarnais d'origine se consacrera à son nouveau projet de bateau-atelier. L'idée lui trotte dans la tête depuis longtemps, construire un bateau permettant d'accueillir des résidences d'artistes. Le catamaran de 28 mètres possédera sur le pont un véritable atelier et pourra recevoir des artistes peintres, des philosophes ou des chercheurs. Titouan Lamazou va faire construire son voilier au chantier Couach à Gujan-Mestras, sur le Bassin d'Arcachon. C'est là qu'avait débuté l'aventure du Vendée Globe. La mise en chantier du nouveau bateau est prévue au mois de juin prochain pour une mise à l'eau un an et demi plus tard.