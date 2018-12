Avant Noël des idées de cadeaux Made in Occitanie

On the Rocks

Occitanie, France

Noël arrive dans quelques jours et comme chaque année, il faut trouver des idées de cadeaux. France Bleu Occitanie a sélectionné 7 entreprises locales qui pourront vous aider pour terminer vos achats de Noël :

Bows Distillerie,Tarn-et-Garonne

Pour les amateurs de bons breuvages, il y a la distillerie Bows basée à Montauban. Elle propose des whiskys, des gins ou des vodkas made in Tarn-et-Garonne. L'entreprise a été créée en 2016 par Laurent Garcia. Il suit toute la chaîne de production de la plante jusqu'à la mise en bouteilles. Et il trouve son inspiration pour ses créations dans son département. Et cet aspect local fonctionne puisqu'il prévoit d'augmenter sa capacité de production.

- Bows Distillerie/Facebook

On the rocks, Aveyron

Pour accompagner les spiritueux de Bows distillerie, il y a la société "On the rocks" basée à Baraqueville en Aveyron. Elle commercialise des glaçons de pierre. Vous pouvez mettre un bout d'Aubrac, du Sidobre et même du Mont-Blanc dans votre verre.

- On the Rocks

Couteaux-Chassint, Lot

Pour les amateurs de beaux objets, il y a les Couteaux-Chassint à Figeac. L'artisan lotois Fabrice Chassint a deux passions : les couteaux et l'aviation. Il allie les deux dans des couteaux aux formes de l'aéronautique.

- Couteaux-Chassint

LIP, Gers

Plus classique, il y a les montres, un cadeau indémodable. Une célèbre maison horlogère est basée dans le Gers, il s'agit de la marque LIP. Ses ventes en lignes, son service après-vente et son administration des réseaux sociaux se trouvent à Lectoure.

Laines Paysannes, Ariège

Côté habillement, il y a l'entreprise éco-responsable "Laines paysannes" en Ariège. Elle propose des pulls et des vêtements avec une pure laine régionale. Elle travaille avec une quinzaine d'éleveurs. Et toute la production des pulls se fait en circuit-court sur une zone géographique limitée.

- Laines Paysanes

Tarn sac, Tarn

Très à la mode, il y a les tote bags, des sacs en toile, 100 % réutilisable. L'entreprise "Tarn sac" à Albi vous propose de les personnaliser pour frimer entre les étales du marché. Ils sont en coton et produit dans le département.

- Tarn sac

Graine de pastel, Haute-Garonne

Comme idée de cadeau, il y a les produits du corps : savons, huiles essentielles, baume, etc. La société haute-garonnaise "Graine de pastel" propose tous ces produits à base de cette célèbre plante à la teinture bleu utilisée depuis l’antiquité et qui a fait jadis la richesse de Toulouse.