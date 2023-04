PHOTOS - Avant la destruction de la Tour d'Assas, les Montpelliérains peuvent monter au 22e étage

La Tour d'Assas, dans le quartier de la Mosson à Montpellier, est la plus haute de la région Occitanie. Près de 55 ans après sa construction, elle va être détruite en 2024. Mais avant la déconstruction prévue en plusieurs étapes, le collectif Créatures Créatrices rend cette tour accessible aux Montpelliérains, en y installant une zone d'exposition au 22e étage. Des visites sont possibles sur rendez-vous , et vous pouvez même aller sur le toit de la tour, à plus de 70 mètres de haut.

La première étape c'est la visite au 22e étage. Plusieurs appartements qui ont été habités sont maintenant occupés par des archives ou des œuvres d'art. Œuvres réalisés par des artistes et des enfants du quartier, le tout mené par le collectif Créature.s Créatrice.s.

Après avoir visité les appartements du 22e, il est temps de monter quelques marches pour se retrouver en plein air, sur le toit de la Tour d'Assas. À plus de 70 mètres de haut, on a une vue imprenable sur Montpellier, les villages alentours et on aperçoit même le Pic st Loup et la mer.

Une fois la visite terminée, retour dans l'ascenseur pour redescendre au pied de la tour où deux autre rendez-vous sont déjà prévus : à partir du 22 avril, une fresque géante sera installée sur la façade de la tour

Et le 7 mai, une funambule fera une traversée sur un fil entre la Tour d'Assas et celle du Pic St Loup.

Le premier appartement est tapissé du "livre blanc de la Paillade" écrit à la création du quartier en 1973 © Radio France - Alix Vitrou

Un des appartements a été redécoré avec des œuvres aux murs, et un grand mobile au centre de la pièce © Radio France - Alix Vitrou