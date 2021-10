Avant la grande première, le nouveau cabaret de Périgueux peaufine les derniers détails

La première du spectacle "Caprice", une revue de music-hall, c'est ce dimanche au cabaret Voulez-Vous de Marsac-sur l'Isle (Dordogne). L'accueil des clients se fait dès 11h45 avec le repas puis le spectacle débutera à 15h. 12 artistes danseurs, acrobates et chanteurs vont se produire sur la scène.

Les costumes sont retravaillés

Dans le fond des coulisses, Isabelle s'affaire au milieu des costumes. Elle retravaille une coiffe sertie de faux diamants : "On s'est rendu compte en répétition que certaines choses devaient être amovibles. Donc je cherches des solutions. C'est plus du bricolage que de la couture mais c'est rigolo" s'amuse la costumière qui peut compter sur l'aide de Monique, couturière périgourdine : "Je rajoute des scratchs sur les poignets des garçons pour que ce soit plus simple que des boutons".

Isabelle, la costumière, retravaille une coiffe avant la répétition générale © Radio France - Flavien Groyer

Les costumes sont les pièces maitresses du spectacle. Il y en a partout sur des cintres : robes à paillette, robes bouffantes pour le French Cancan ou encore des boas à plume. Amélie justement va réorganiser son vestiaire : "Je prépare mes affaires en ordre numéro par numéro, pour que je ne sois pas en retard sur scène. Le plus difficile ce sont les changements rapides entre les actes" explique cette danseuse native de Bordeaux. Une fois les costumes enfilés, place à la répétition générale pour scruter les derniers détails : "On vérifie que tout le monde est à sa place, que les chorégraphies sont bonnes. Notre crainte souvent c'est comment ils apprennent à danser avec de gros costumes. Au dernier filage cela s'est très bien passé" assure le grand patron et directeur de la création Laurent Descaves.

Amélie range ses costumes dans l'ordre du spectacle pour arriver toujours à temps sur scène © Radio France - Flavien Groyer

Monique, couturière professionnelle de Dordogne, a été embauchée pour peaufiner les détails © Radio France - Flavien Groyer

Caprice, un spectacle traditionnel du Music-Hall

"On est sur une grande revue music hall traditionnelle avec des plumes, du glamour, du French Cancan, des chansons sur Paris" explique Maxime Courrillaud-Raimbault, le directeur artistique adjoint. Il poursuit : "Ce sera un spectacle qui brille, qui étincelle, qui met de bonne humeur". Les créateurs ont également ajouté une touche de modernité : "Il y a une belle et grande histoire, une aventure. On n'est pas dans une simple succession de numéros. On est quasiment dans la comédie musicale" ajoute Laurent Descaves.

Nous sommes dans la pure tradition du cabaret à la Française - Maxime Courrillaud-Raimbault

Le Voulez-Vous de Périgueux proposera un deuxième spectacle dès le 22 octobre prochain. Son nom ? Utopia. Une comédie musicale déjantée.