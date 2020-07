Avant le Panthéon, un spectacle mettra Maurice Genevoix à l'honneur à St Denis-de-l'Hôtel

Maurice Genevoix au Panthéon : l'événement, prévu à l'origine en 2019, aura lieu le 11 novembre prochain. L'auteur de "Ceux de 14" sera alors célébré comme ancien combattant et porte-parole des Poilus de la première guerre mondiale, parallèlement au centenaire de l'inhumation du Soldat Inconnu sous l'Arc de Triomphe.

Maurice Genevoix, de Loire et de gloire

L’événement sera national, mais il aurait été dommage que ce ne soit pas aussi un événement local, tant l'écrivain est indissociable de la Sologne et de la Loire. D'où l'idée de proposer un spectacle inédit, fin septembre, à St Denis-de-l'Hôtel : "L'idée, c'est vraiment qu'il puisse se passer quelque chose aussi en région Centre Val-de-Loire, et notamment dans la fameuse maison des Vernelles, où vécut l'écrivain", explique Vianney Mallein, le concepteur artistique de ce spectacle organisé par l'association des amis de Maurice Genevoix.

Le spectacle sera intitulé "Maurice Genevoix, de Loire et de gloire" et permettra de se replonger dans une oeuvre à la fois foisonnante et un peu oubliée. "Avant de dire : "Lisez Genevoix !", on va proposer d'écouter cette langue très particulière et si poétique, poursuit Vianney Mallein. C'est un amoureux de la nature - d'ailleurs, le président Giscard D'estaing, lors de la disparition de Maurice Genevoix en 1980, avait dit : "Nous venons de perdre le premier de nos écologistes". Genevoix est un peintre de la langue française qui a posé son chevalet sur les bords de la Loire qui l'ont tant inspiré."

Trente mille jours, Ceux de 14, Raboliot...

Sur scène, pendant 1h30, lectures scénarisées et anecdotes personnelles se feront écho, alternativement portées par le comédien Vincent Barraud et par Julien Larere-Genevoix, le petit-fils de l’écrivain - en s'appuyant bien sûr sur les récits autobiographiques de Maurice Genevoix. "Le parti pris artistique, c'est d'être dans la place du vieux monsieur, de l'homme mûr, de 89 ans, qui écrit "Trente mille jours" - ses mémoires - qui vont nous servir de fil conducteur, avec, pour sa jeunesse, l'épreuve de la Grande guerre et, pour le romancier, le couronnement que fut l'obtention du prix Goncourt pour "Raboliot" en 1925. Et bien sûr aussi un regard sur notre région, le Val de Loire, la forêt d'Orléans, c'est tout cela qu'on entendra !"

L'événement aura lieu sous chapiteau, les spectateurs pourront au préalable visiter la fameuse maison des Vernelles. 3 représentations sont prévues, les 25, 26 et 27 septembre. La billetterie vient d'ouvrir. Pour écouter l'interview de Vianney Mallein, c'est ici :