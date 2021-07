Le CPA Lathus en Sud-Vienne accueille ses 150 premiers jeunes vacanciers en séjours multi-activités

Le CPA Lathus, comprenez centre de plein air de Lathus St Rémy est un centre d'activités et d'accueil de loisirs, pelotonné au creux d'un écrin de verdure dans le Sud-Vienne, pas loin de Lussac-les-Châteaux et de Montmorillon. Pour y arriver, il faut longer ou passer la Gartempe, cette rivière du Sud Vienne qui fait son lit entre Poitou et Limousin. Né il y a près de 40 ans, en 1984, le site est géré par une association qui propose toutes sortes d'activités, comme le souligne Dominique Josso, le directeur.

"On propose du paddle, du kayak, de l'escalade, du tir à l'arc, de l'équitation, accrobranche, et même de la sarbacane".

Il y a aussi la ferme pédagogique et tout l'espace découverte dédié à la nature et à l'environnement. Le CPA Lathus est connu dans 26 départements d'une moitié Nord de la France, et pour cause, les écoles et collèges y viennent depuis toujours pour leurs sorties scolaires. Malgré la pandémie de Covid, le CPA a pu tout de même accueillir des classes découvertes cette année. Beaucoup moins que d'habitude de fait, mais au centre les 140 salariés et saisonniers ont été heureux de renouer avec le public.

Du paddle au cirque en passant par l'accrobranche

Depuis dimanche dernier, le site accueille Plus de 200 personnes, dont 150 ados venus de toute la France pour des séjours multi-activités. Les jeunes arrivent le dimanche soir et repartent le vendredi. Sur place, ils font toutes sortes d'activités, comme du cirque par exemple. Ils dorment dans des campings aménagées en grandes tentes, filles et garçons à part. Et apprennent la vie en collectivité. Des règles de vie revues avec les contraintes Covid, comme le précise Loïc, le directeur de l'ACM, accueil collectif de mineurs.

"On a partagé le campings en îlots pour éviter qu'il y ait trop de brassages".

En France, les grandes vacances d'été ont commencé ce mardi soir. Et le CPA Lathus s'attend à faire le plein d'ici la fin juillet : 350 personnes par semaine la dernière quinzaine de juillet. Un millier de jeunes inscrits pour les camps d'ados en juillet-août, soit deux fois plus que l'an dernier. Outre l'hébergement et l'accueil de groupes en tous genres : séjours jeunes, colonies et formations diverses, le site accueille aussi des cousinades, regroupements d'associations. Les familles qui le souhaitent peuvent venir à la journée ou à la demi-journée. Tous ceux qui pratiquent les activités de plein air, peuvent également bénéficier du service restauration in situ. Il suffit pour cela de s'inscrire et de réserver ses créneaux à l'avance.