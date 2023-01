Avant-première des "Trois Mousquetaires" à Saint-Malo : gros succès pour l'ouverture de la billetterie

C'est un évènement qui s'annonce au CinéVauban de Saint-Malo le samedi 18 février. Le réalisateur et les quatre comédiens principaux des "Trois Mousquetaires", film tourné en partie dans la cité corsaire et au Fort-la-Latte dans les Côtes d'Armor en 2021, seront présents pour l'avant-première de ce long métrage évènement. Martin Bourboulon ainsi que Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï et François Civil doivent présenter le film au public.

400 réservations en deux heures

La billetterie pour cette soirée est ouverte depuis 13H30 ce mercredi 18 janvier. L'achat des billets, pour un prix unique à 7 euros, peut s'effectuer sur le site internet du CinéVauban ou à la caisse aux heures d'ouverture. Et ça part très fort puisque déjà 400 places ont été vendues en deux heures. "Si ça continue comme ça, on devra ouvrir les huit salles", explique le directeur Loïc Frémont.

La sortie nationale de la première partie de cette grande fresque historique aura lieu le 5 avril 2023. A noter qu'on ne verra Saint-Malo que dans la deuxième partie dont la sortie est programmée le 13 décembre 2023.