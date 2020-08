"Yakari, la grande aventure" : le compositeur cherbourgeois de la BO à l'avant-première au CGR

C'est ce samedi 8 août que l'avant-première du dessin animé "Yakari, la grande aventure" sera projeté à 14H au cinéma CGR de Cherbourg. Ce film d'animation familial raconte la vie d'un petit indien qui a le don de parler aux animaux. La bande dessinée qui date de 1969 avait été adapté à la télévision ou encore en jeux vidéo mais aujourd'hui le célèbre dessin animé sort sur grand écran. Et surprise la musique est signée d'un cherbourgeois : Guillaume Poyet ! Le compositeur manchois connu pour avoir participé à la musique du documentaire césarisé "Demain" ou encore à des publicités pour Renault, Nesspresso ou Free retrouve l'animation. Domaine qu'il affectionne particulièrement puisque c'est lui qui a aussi mis en musique la série des petits "T'choupi" . Yakari c'était un nouveau défi dont il est aujourd'hui très fier : " Yakari c'est un parcours initiatique, une histoire d'amour et d'amitié celle d'un petit garçon qui rêve de devenir ami avec un cheval indomptable "Petit Tonnerre", un mustang incroyablement puissant, rapide..." On n'en saura pas plus...Guillaume Poyet, un fan de Yakari, son papa lui achetait les BD "mon papa nous les offrait régulièrement on avait une belle partie de la collection, j'ai toujours adoré ce personnage" .

Sur 1H20 de film il y a 1H de musique

Il aura fallu un an à Guillaume Poyé pour composer la musique de Yakari : "la musique m'est venue tout de suite, moi j'aime utiliser bien utiliser des petites guitares portugaises, des petits banjos trafiquées, des guitares récupérées, j'ai été prendre des bouts de bois dans mon jardin, j'ai tout fait à Cherbourg dans mon studio."

Autre fierté son fils Oscar 10 ans qui chante "il a été choisi après un casting voix" et au mot stress avec la sortie nationale qui approche Guillaume Poyé répond _"_c'est une grande joie, on a hâte, le résultat est merveilleux. On a tous travaillé avec passion et avec notre coeur".