Avant sa réouverture, la médiathèque de Craon propose des séances lecture en vidéo pour les enfants

Pour conserver le lien avec le jeune public, pendant cette période de confinement, la médiathèque de Craon met en ligne des histoires et des contes.

Les médiathèques restent fermées jusqu'à ce week-end mais pendant le confinement elles ont su s'adapter à ce contexte particulier pour ne pas rompre le lien avec le public, avec les enfants en particulier. Et ils ont bien besoin, en ce moment, de belles et amusantes histoires. Et ça passe par les réseaux sociaux évidemment.

A Craon, par exemple, la médiathèque propose, sur sa page Facebook, des "instants lecture" pour les petits. Le directeur de l'établissement, Yann Chaineau, raconte. Un joli moment d'évasion, de poésie, de sourire : "c'est cette notion de garder le contact, de créer des animations malgré des conditions de travail dégradées et tenir nos lecteurs avec nous. On essaie d'avoir des histoires interactives pour jouer avec le lecteur, qu'il se sente investi. C'est tourné dans les conditions du direct".

Lors du premier confinement, l'établissement culturel craonnais avait déjà réalisé des vidéos qui avaient beaucoup plu.