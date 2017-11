"Avant, j'étais vieux", un spectacle qui aborde la retraite avec humour

Dédramatiser l'âge de la retraite, c'est le message que veut faire passer "Avant, j'étais vieux". Cette pièce musicale est gratuite et proposée par plusieurs caisses de retraite de Nouvelle-Aquitaine. Ce mercredi, le spectacle a fait salle comble au théâtre Femina à Bordeaux.

Avant si j'étais vieux raconte l'histoire de Pierre, un personnage morose, retraité depuis peu, qui ne fait pas grand chose de ses journées. Grâce à sa conscience, jouée par une jeune femme dans la pièce, Pierre apprend à s'ouvrir à ses proches et à apprécier cette période un peu particulière de sa vie, la retraite. Un thème abordé avec humour dans ce spectacle. Il était joué ce mercredi au théâtre Femina à Bordeaux.

C'est devant une salle comble, remplie de seniors que le spectacle commence. Pierre, le retraité de mauvaise humeur, ne laisse pas le public indifférent. Des rires éclatent souvent dans la salle. Ce personnage principal ne vit pas très bien son début de retraite. Une période qui peut parfois être angoissante pour certains. Mara, 69 ans, " se retrouve dans la pièce[...] quand on se retrouve à la retraite, c'est une nouvelle vie qui commence, il faut s'y habituer". Au début de la pièce, Pierre est un personnage qui est assis son canapé et passe une grande partie de ses journées à écouter la radio. Cette image, ne représente pas du tout la majorité des retraités aujourd'hui selon Serge qui est venu voir la pièce avec sa femme :

On assiste à des spectacle ou à des conférences sur l'art et l'Histoire. On voyage aussi. Aujourd'hui quand on arrive à la retraite on est en bonne santé, ce qui n'était pas le cas avant, et donc on a la possibilité de pouvoir choisir les activités que l'on veut faire pendant cette période