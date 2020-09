Avant son entrée au Panthéon, un spectacle rend hommage à Maurice Genevoix

Retracer la vie de Maurice Genevoix (1890-1980) au fil de ses récits, c'est ce que proposait ce week-end La Société des amis de Maurice Genevoix et l'Association culture et animation dionysienne. Pendant un peu plus d'une heure, sur scène, le comédien Vincent Barraud a donné vie aux textes autobiographiques de l'auteur, allant des récits de son enfance, à ceux de la guerre, en passant par ses odes à la nature.

Maurice Genevoix n'est pas oublié

C'est aux Vernelles à Saint-Denis-de-L'Hôtel, où a grandi Maurice Genevoix que des centaines de personnes se sont retrouvées, de ce vendredi à dimanche, pour rendre hommage à l'auteur. "Le passage aux Vernelles de près de 1.000 personnes montre bien que Maurice Genevoix n'est pas oublié", souligne Vianney Mallein, membre de la Société des amis de Maurice Genevoix et directeur artistique de l'événement.

Le comédien Vincent Barraud interprétait des extraits des textes de Maurice Genevois © Radio France - Cécile Da Costa

Dans le Loiret, le souvenir de l'auteur est encore fort. Nombreux sont ceux qui ont grandi en lisant ses livres, comme Raboliot, récompensé d'un prix Goncourt en 1925. Maurice Genevoix séduit par son écriture et les thèmes abordés dans ses textes : l'amour de la nature, et notamment de la forêt d'Orléans, mais aussi ses récits de guerre. Une guerre qu'il a vécu en tant que soldat dès 1914 et qu'il raconte dans Ceux de 14.

"Maurice Genevoix est un grand poète dont les textes sont d'une grande modernité, notamment dans son rapport à la nature", estime Vianney Mallein. "Il nous réapprend à vivre avec cette nature, à contempler le beau et le vivant."

Un hommage régional

Le spectacle, organisé avec l'aide et la participation de la famille de Maurice Genevoix, a pour but de célébrer à l'échelle régionale la prochaine Panthéonisation de l'auteur, prévue le 11 novembre. Une entrée au Panthéon qui doit être interprétée avec précaution, selon Vianney Maillin. "Il n'avait pas d'appétence particulière pour la gloire. Avec Genevoix, ce sont tous ses camarades des tranchées, toute cette génération, qui vont entrer au Panthéon."

Sous le chapiteau, dressé pour l'occasion à quelques pas de la maison de l'auteur, Julien Larere-Gerevoix tient à partager le souvenir de son grand-père.

Sur scène, Julien Larere-Genevoix contextualisait les textes de son grand-père © Radio France - Cécile Da Costa

"Dans les prochains mois, les prochaines semaines, on va beaucoup parler de Maurice Genevoix. Mais on va en parler de manière assez institutionnelle", explique-t-il à l'audience. "On trouvait ça important de vous offrir un contact un peu plus direct, un peu plus intime avec notre grand-père."

Un contact plus direct, qui se poursuit à l'intérieur de la maison qui l'a vu grandir. A l'extérieur, des dizaines de personnes attendent dans le froid pour pouvoir apercevoir le bureau de cet ancien membre de l'Académie française.

Au bord de la Loire, la maison de Maurice Genevoix était exceptionnellement ouverte au public © Radio France - Cécile Da Costa

"En raison du contexte sanitaire, nous avons dû installer une jauge de 10 personne pour faire visiter la maison", dévoile Vianney Mallein. "Mais les gens tiennent à visiter les lieux, on ressent une véritable émotion de leur part."