Avec 1,2 million d’euros de travaux, ce château brétillien est un véritable gouffre financier

Vous avez peut-être visité un des nombreux châteaux bretons cet été. Entre ceux de Fougères, Josselin, Vitré, Suscinio, Châteaugiron, la Roche-Jagu ou Kerjean, vous n’avez que l’embarras du choix. Il y a aussi celui qu'on aperçoit depuis la route Rennes - Saint-Malo, le Château de Montmuran . Il se voit d'autant plus, qu'une tour est actuellement couverte d'une bâche blanche, pour travaux. À cause de la mérule, ce champignon qui détruit le bois, l'intégralité de la toiture, 80% de la charpente et toute la maçonnerie sont à restaurer.

1,2 million d'euros de travaux

Les travaux se chiffrent à 1 million 200 000 euros, que le propriétaire Olivier de la Villéon finance en partie lui-même et avec des subventions, de l’État (à travers la DRAC ) et de la Région. Le Conseil Régional de Bretagne a ainsi débloqué 138 536 euros depuis 2014, car Montmuran répond aux critères d'aides de la Région, étant classé aux Monuments Historiques et ouvert au public (tous les après-midi jusqu'à la fin de l'été). Montmuran peut aussi compter sur des entreprises mécènes et des dons de particuliers.

Mais une partie de ces travaux et les coûts de fonctionnement restent à la charge d’Olivier et Florence de la Villéon, qui consacrent leur vie et leur argent à ce château.

Autre coup de pouce bienvenu, celui de la Fondation du Patrimoine portée par Stéphane Bern qui a dévoilé en mars dernier , les 18 sites régionaux qui vont bénéficier d’un soutien financier. Et pour la Bretagne, c’est le Château de Montmuran qui a été sélectionné. Le montant de la dotation, dans la limite de 500 000 euros, sera annoncé le 16 septembre, lors des prochaines Journées du patrimoine.