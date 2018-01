Metz, France

Avec 15% de visiteurs en plus en 2017 par rapport à 2016, le centre Pompidou-Metz a enregistré 345.500 visiteurs. Une satisfaction pour le centre d’art contemporain qui venait de subir deux années de baisse. Il revient quasiment au niveau de 2014 (350.000 visiteurs).

Dans le détail, l’exposition "Jardin infini, de Giverny à l’Amazonie" a attiré 135.000 personnes en début d’année sur quatre mois. Puis, le peintre Fernand Léger a rassemblé 146.000 visiteurs sur cinq mois et demi, soit un peu plus de 10.000 par jour en moyenne. Quant à Musicircus, 264.000 personnes ont été intéressées entre avril 2016 et juin 2017.

Le centre Pompidou-Metz, qui compte depuis le 22 novembre un voisin de poids avec le centre commercial Muse, proposera six nouvelles expositions en 2018, sans compter les deux expositions toujours en cours sur le Japon.