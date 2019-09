Avec 8 ans d'avance, la Cité de la Mer fête son 4 millionième visiteur à Cherbourg

C'est un couple du Var en vacances dans la Manche qui a eu la surprise et le plaisir d'apprendre qu'ils étaient ce vendredi matin le 4 millionième visiteur de la Cité de la Mer depuis son ouverture au public en 2002. A ce titre, leur ont été offerts plusieurs présents mettant en valeur le patrimoine manchois et son terroir.

Les projections prévoyaient d'atteindre cette fréquentation à l'horizon 2027, soit 8 ans plus tard. Les études économiques menées en 2000, deux ans avant l'ouverture, tablaient sur un maximum d'environ 160 000 visiteurs annuellement. Aujourd'hui le site en accueille chaque année entre 200 et 220 000.

Miser sur le renouvellement et la communication pour continuer de progresser

"Quand on a un équipement comme celui-ci, implanté en haut d'une presqu'île, il faut une capacité de renouvellement, d'attractivité, pour que le public vienne, et revienne!" souligne le P-DG Bernard Cauvin. Ce renouvellement, il a été constant tout au long des 18 années d'exploitation de la Cité de la Mer. En 2008, c'est l'ouverture de l'animation familiale "On a marché sous la Mer"; en 2011, l'inauguration de la grande galerie des engins et des hommes; l'ouverture du parcours Titanic intervient l'année suivante, et cette année, c'est le parcours de l'exposition permanente qui a entièrement été transformé et modernisé.

A la Cité de la Mer, nous sommes dans l'air du temps.

Pour les années à venir, l'ambition des responsables de la Cité de la Mer, c'est d'améliorer encore la notoriété du site en France. "Cet été nous étions à Nantes durant une dizaine de jours pour faire découvrir la Cité aux habitants des Pays-de-Loire, de Bretagne et des Charentes", souligne Bernard Cauvin avant d'ajouter, "à la Cité de la Mer, nous sommes dans l'air du temps, dominé par la nécessité de prendre conscience de l'importance qu'il y a à prendre soin des océans".

Un message qui sera au coeur du prochain événement organisé à la Cité de la Mer, en partenariat avec France Bleu Cotentin :le 1er Forum "Au nom de la Mer". Il réunira les 14 et 15 octobre prochains plus d'une 15e d'experts des océans et près de 2000 élèves normands autour de la question des enjeux du futur pour nos océans et la planète.