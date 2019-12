Avec ces sportifs de l'entre-deux réveillons

Châteauroux, France

Vous avez bien mangé à Noel, et dès demain soir, vous allez remettre le couvert pour le Nouvel An ! Ça en fait des calories et à l'heure des bonnes résolutions, certains troquent la serviette de table pour une paire de baskets. Comme ce dimanche 29 décembre, entre deux repas de fêtes, une cinquantaine de courageux berrichons se sont donnés rendez-vous au parc Belle Isle de Châteauroux.

Si certains le confessent : "Ça pique, surtout après les huîtres, le chapon... et même une raclette la veille !" , d'autres prennent le défi sportif avec philosophie : "il ne faut rien regretter, ni les bons repas, ni les efforts pour éliminer !"

Christophe Gervais organise ces sessions jogging du dimanche depuis un peu plus d'un an, le premier a eu lieu en avril 2018, pour lui, se mettre au sport après les excès des fêtes, c'est bien... mais pas suffisant ! "Beaucoup le disent, ça déculpabilise après les fêtes, mais pour se forger une santé, seule la régularité compte ! Cela étant dit, inutile de se mettre trop de pression : il faut commencer à son rythme sans penser à la performance. Courir ça s'apprend et c'est pratiquer régulièrement la course qui fait progresser."

C'est dans cette démarche que veut s'inscrire Patricia, novice en course à pied : "c'est vrai que c'est dut quand on n'a jamais vraiment fait de sport, mais le désir de vouloir éliminer tout ce qu'on a pris pendant les fêtes m'a servi de déclencheur. Mon objectif pour 2020, c'est de courir toutes les semaines désormais !"