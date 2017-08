Avec cette météo pluvieuse, les professionnels du tourisme font grise mine cet été en Béarn

Les organisateurs d'activités en plein air voient leur chiffre chuter cet été en Béarn. La faute à une météo grise voire pluvieuse depuis début juillet. Tous croisent les doigts pour que le beau temps revienne d'ici fin septembre.

Sale temps pour le tourisme cet été en Béarn. Le mois de juillet n'a pas été terrible. Août semble parti sur les mêmes bases. Heureusement juin a été bon. Mais les chiffres s'en ressentent. A Baudreix par exemple, "le lac enregistre une fréquentation en baisse de 40 % comparé à la saison dernière, confie la gérante Any Birou. On a de la grisaille. Il ne fait pas chaud. Forcément, ça ne donne pas envie. Mais on croise les doigts. Il reste encore quinze jours en août puis le mois de septembre. On va se rattraper."

On est bien en baisse par rapport à l'année dernière." ►Any Birou, gérante du lac de Baudreix

Les chalets et le camping sont plein

On est donc encore loin des 65.000 entrées payantes enregistrées en moyenne chaque année sur la base nautique. Heureusement, pour Any Birou, "les 40 chalets et les 35 emplacements de camping sont tous loués jusqu'à la fin du mois." D'ailleurs, cette famille venue de Bourgogne préfère rester positive. "Cette année, on n'a pas de chance. On a toujours eu du beau temps. Après, en Bourgogne, on est habitué à la pluie. On fait avec... On est content d'être en famille. Et puis le Béarn c'est comme même joli."

On fait avec ! Le Béarn c'est comme même joli." ►Une famille venue de Bourgogne