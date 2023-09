Avec France Bleu Limousin, partez à la découverte de Bonnac-la-Côte

Commune rurale posée à l'Est des monts d'Ambazac, Bonnac-la-Côte a une longue histoire qui remonterait à l'époque Gallo-Romaine comme le laisserait suggérer les voies romaines et chemins antiques qui ont laissé des traces sur la commune. Bonnac, devenue Bonnac-la-Côte en 1919, est une commune agricole dont le développement urbain a fait reculer quelque peu les zones naturelles. Cependant, elle bénéficie tout de même de beaux espaces naturels que l'on peut parcourir à pied ou a vélo grâce aux nombreux sentiers de randonnées présents sur la commune. Et depuis peu, on peut même parcourir ces chemins grâce à l'application Terra Aventura.

ⓘ Publicité

Claude Brunaud, maire de Bonnac-la-Côte - Thibaut Oulerich

loading

Virginie, secrétaire de mairie et en charge de la communication sur les réseaux sociaux - Thibaut Oulerich

loading