Avec france Bleu Limousin, partez à la découverte de Cieux

A une demi-heure de route de Limoges, Cieux est une commune qui offre à ses visiteurs un cadre unique de verdure et de randonnées pas comme les autres. Vous pourrez ainsi découvrir des vestiges parfois vieux de plus de 3000 ans entourés de légende. Les monolithes qui entourent la commune sont à découvrir et leur histoire à se raconter au coin du feu. Vous pourrez également la lande de Ceinturat et sa nature préservée, sans oublier la superbe église au coeur du bourg. Un patrimoine naturel et historique à découvrir.

Jean-Marie Esclamadon, maire de Cieux - Jérôme Bécé

Christiane Milord, présidente de l'association "A la page" - Jérôme Bécé

