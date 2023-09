Avec Giacometti aux Abattoirs, Toulouse signe un nouveau gros coup culturel

Longtemps, l'offre culturelle grand public à Toulouse a tourné autour des sciences et de l'aviation. Avec en fers de lance, la Cité de l'Espace, le Muséum d'histoire naturelle et plus récemment le musée Aeroscopia, l'Envol des Pionniers et le Quai des Savoirs. Depuis quelques années, Toulouse ose enfin de grandes expositions "beaux-arts" autour d'artistes de renommée mondiale. La nouvelle proposition du musée des Abattoirs, le "Temps de Giacometti", en est la preuve. Elle ouvre du 22 septembre au 21 janvier 2024.

Chaque salle symbolise une "capsule temporelle", une époque pour l'artiste. © Radio France - Coline Martin

Niki de Saint-Phalle, Picasso, Van Gogh, Lego

Alberto Giacometti, qui avait été à l'honneur du musée Toulouse-Lautrec d'Albi en 2019 , aura pour défi de battre les records des deniers cartons culturels dans la ville rose. Des succès pour le moins récents aux Abattoirs : en mars dernier, Niki de Saint-Phalle a mis la barre à 163.000 visiteurs en cinq mois , parvenant même à effacer le score de la très belle exposition en 2019 sur Pablo Picasso et l'exil, écho de la Retirada des Républicains espagnols (145.000 entrées).

En dehors de ces "block-busters", on peut aussi citer dans une moindre mesure la Dame et la Licorne (2021-22), le musée d'art moderne toulousain était habitué jusque là une petite vitesse de croisière alimentée par un public de connaisseurs. En 2016 et 2017 par exemple, les Abattoirs accueillent environ 150.000 visiteurs par an, presque deux fois moins de monde que lors des années-phares portées par un grand nom.

Dans un autre style, stimulées par une campagne de communication hors normes, les expositions privées à l'espace EDF Bazacle ont ajouté une plus-value culturelle dans la quatrième ville de France, c'est incontestable, en proposant des expériences novatrices à l'image de ce que Berlin, Boston, Bruxelles ou New York peuvent offrir. Plus de 150.000 billets l'année dernière pour l'expérience immersive avec Van Gogh , une très belle affaire quand le ticket adulte est vendu 15 euros.

La nouvelle expo de l'Espace Bazacle, depuis fin juin et jusqu'en janvier 2024, "Lego : the art of the brick" , elle aussi très médiatisée connait aussi un joli succès, moindre que Van Gogh toutefois. La société organisatrice entretient le flou sur le nombre d'entrées. Selon nos calculs, sachant qu'elle pointait à 50.000 entrées après la période estivale, Lego approchera les 100.000 visiteurs lorsqu'elle fermera ses portes en janvier.

L'expo rassemble une centaine d'œuvres emblématiques comme La Femme au chariot, La Cage, L’Homme qui marche II, la Grande Femme I. © Radio France - Coline Martin

2024 : la Fondation Bemberg et les cathares

L'année 2024 sera marquée par deux évènements culturels importants à Toulouse. Déjà annoncée, la grande exposition sur les Cathares organisée conjointement par les Jacobins et le musée Saint(-Raymond ouvrira en octobre 2024.

Ensuite, le 2 février après trois années de travaux , la Fondation Bemberg qui avait fermé en novembre 2020, rouvrira ses portes. Dans le magnifique écrin qu'est l'Hôtel d'Assézat, la fondation privée recèle parmi de nombreuses œuvres de peintres des XIXe et XXe siècle comme entre autres Claude Monet, Edgar Degas, Paul Gauguin ou Henri Matisse.

Par ailleurs, la mairie de Toulouse travaille déjà sur 2025. Ce 21 septembre, s'est tenue une réunion à Paris avec dans les cartons la promesse d'un nouveau gros coup à Toulouse, après Niki de Saint-Phalle et Giacometti.