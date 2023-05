Avec l'Hippo'Fest, le Prix des Ducs de Normandie à Caen espère conquérir un nouveau public

Il suffit de discuter avec les promeneurs autour de la prairie à Caen - qu'ils soient marcheurs, joggeurs, cyclistes ou qu'ils promènent leur chien - pour dresser un constat : tous sont loin d'avoir fréquenté au moins une fois l'hippodrome de Caen, au moins une fois dans leur vie. Ce n'est pas faute pour certains de le voir chaque jour ! D'où l'idée de cet Hippo Fest qui se déroule cette année pour la deuxième fois. Rose-Marie Somson, directrice des hippodromes de Caen et Cabourg : "l'idée, c'est aller chercher de nouveaux visiteurs, des Caennais notamment qui ne connaissent pas notre hippodrome et notre activité. Pourtant, on est au cœur de la ville ! Il faut qu'on s'ouvre pour qu'on fasse découvrir notre activité à de nouveaux clients, d'autres générations. C'est un monde de passionnés. Mais cette passion, il faut qu'on la communique. Oui, il y a le jeu qui fait vivre notre activité mais il y a aussi l'animal avec des sportifs de haut niveau que sont les drivers. A nous d'organiser des courses sur lesquelles il y aura des paris bien sûr mais aussi plus de monde pour se développer."

L'hippodrome multiplie les animations pour attirer un nouveau public © Radio France - Philippe Thomas

7 000 spectateurs pour la première édition l'an passé

L'Hippo'Fest se déroule pour la deuxième année et va proposer, une fois encore, diverses animations pour attirer des familles ou la jeune génération : concerts, quizz, mascottes, food trucks. L'an passé, le public était au rendez-vous : l'événement avait attiré 7 000 personnes. Et la course, pour la première fois, avait été déplacée du mercredi au samedi. Un changement de jour réitéré cette année.

L'hippo Fest a lieu de midi à 19h ce samedi à l'hippodrome de Caen. 9 courses au total, dont le Prix des Ducs de Normandie à 15h15.