Fin de la canicule : les joggeurs strasbourgeois s'en donnent à cœur joie

Strasbourg, France

Quoi de mieux que reprendre le jogging avec une brise fraîche ? Au parc de l'Orangerie, les Strasbourgeois ont renfilé leurs chaussures de course ce week-end, après une semaine de canicule. "C'est le temps idéal, il n'y a pas photo", se réjouit Martial. "Le bonheur, renchérit Murielle. Cela me permet de recourir plus facilement. J'essaye de courir tous les jours cinq kilomètres. Les deux derniers jours de la canicule, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. J'avais l'impression que mes jambes n'avançaient plus, d'être molle."

Canicule et pic de pollution : le mauvais cocktail

Marie-Paul, elle, avait stoppé les efforts physiques pendant cette période de fortes chaleurs. "Je cours en principe trois fois par semaine, à peu près 10 kilomètres. Mais pendant la canicule, je me suis arrêtée, puisque ce n'est pas bon pour la santé. Si le corps chauffe, le rythme cardiaque s'accélère, la tension monte et cela peut être dangereux."

Pour certains joggeurs : impossible d'arrêter le footing même en période de canicule. © Radio France - Marie Roussel

Canicule ou pas, certains refusent d'arrêter le sport. "Je ne lâche pas", souffle Christine entre deux foulées. "C'est une habitude, et ce n'est pas la canicule qui va nous arrêter. On s'adapte. On va courir tôt le matin, vers 7h", ajoute son compagnon.

Eddy, lui, a mis son réveil à 5H30 pour tenter d'éviter les fortes chaleurs. En revanche, il n'a pas pu échapper au pic de pollution à l'ozone. "C'est une catastrophe, je lance un appel au gouvernement : faites quelque chose pour le réchauffement climatique. Parce qu'ici, sur Strasbourg, quand on court, il y a une pollution pas possible."