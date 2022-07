Avec la Fête du cinéma, le secteur espère relancer une fréquentation en berne depuis la crise du Covid

Du dimanche 3 au mercredi 6 juillet, vous pouvez aller au cinéma pour 4 euros. La 37e édition de la Fête du cinéma dure quatre jours, contre cinq l'année dernière, après une année "blanche" en 2020. En 2021, 3,42 millions de billets avaient été vendus durant cette période, et la semaine dans son ensemble avait été la meilleure depuis 2020 en terme de fréquentation. Selon la profession, deux ans après le premier confinement, 20 à 30% des spectateurs ne sont pas retournés dans les salles obscures.

"Si on prend le verre à moitié plein et si on est optimiste, on trouve que c'est génial" a estimé Richard Patry, patron de la Fédération nationale des cinémas français, sur franceinfo ce dimanche. "L'Espagne est à moins 50%, l'Italie moins 70%. Donc nous, que l'on soit à moins 25-30%, c'est déjà un miracle."

"Les gens qui trouvent que les places de cinéma sont trop chères sont ceux qui n'y vont pas"

Le prix des places peut aller jusqu'à 15 euros, une somme qui correspond environ à un abonnement à une plate-forme de visionnage en ligne. Le prix des places est-il trop élevé ? "Les gens qui trouvent que les places de cinéma sont trop chères sont ceux qui n'y vont pas" rétorque Richard Patry. "Ceux qui vont au cinéma n'évoquent absolument pas la raison du prix comme un frein. Le prix moyen, c'est 7,05 euros. [...] 15 euros, c'est le plein tarif. Moins de 19% des gens payent ce plein tarif. Ça veut dire que 81% des spectateurs payent moins que le plein tarif."

"Je ne pense pas que la solution soit dans le prix des places, pas uniquement", poursuit le patron de la Fédération nationale des cinémas français. "Si vous descendez le prix de places, on n'aura plus la possibilité d'investir. Aujourd'hui, on voit bien que les 75% des spectateurs qui sont revenus dans les salles attendent des lieux accueillants, modernes, puisqu'ils veulent que l'expérience soit exceptionnelle."