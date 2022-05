Avec la hausse des prix des carburants, les camping-caristes adaptent leurs trajets

Privilégié pour la liberté de déplacement qu'il propose, le camping-car a de nombreux adeptes. Mais avec l'inflation des prix des carburants, les trajets coûtent plus chers. Ces véhicules ont généralement des réservoirs d'au moins 80 litres.

Sur les aires de Nancy et Richardménil, en ce week-end de l'Ascension, toutes les places étaient quasiment occupées, par de nombreux voyageurs étrangers (allemands et néérlandais), ainsi que par quelques Français.

"On fait rarement le plein, on essaie de faire des demi-plein, psychologiquement c'est important ! On réfléchit à notre destination avant de partir. On essaie de rester un peu plus proche de notre point de départ" témoigne Philippe qui habite Saint-Dié-des-Vosges, et qui découvre les boucles de la Moselle..

Venus des Alpes, et arrêtés à Nancy pour une semaine, Michel et sa femme ont revu leurs ambitions à la baisse. "On fait 500 km avec notre réservoir de 80 litres, et en plus, en faisant attention. C'est vrai que le budget a freiné, on avait prévu un trajet plus important que ça."

Croisés également sur l'aire de Nancy, près du port, Patrick et ses amis, sont partis de Yutz en Moselle, et ont fait un détour par le Luxembourg, pour faire le plein, afin de payer 20 centimes moins cher le litre, ce qui permettra selon lui, de "se faire un petit resto en cours de route."