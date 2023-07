Avec la météo changeante en Bretagne, le dôme du Domaine des Ormes fait le plein

En cette première semaine de vacances estivales en 2023, beaucoup de touristes sont venus en Bretagne pour profiter de la plage ou encore des lieux touristiques. Mais on connaît bien notre région, la pluie peut vite arriver. Alors certains établissements touristiques veulent anticiper ces changements de temps. Exemple au Domaine des Ormes près de Dol-de-Bretagne à Épiniac en Ille-et-Vilaine.

C'est un gigantesque dôme construit en 2019 qui protège les piscines du camping cinq étoiles, pratique pour les clients lorsque le ciel se montre menaçant. "On a passé la journée à faire toutes les piscines, sauf celle en extérieur, car il y avait de la pluie et du vent", remarque à juste titre, Erig, 6 ans, accompagné de ses parents.

Alors on vient de loin pour profiter du complexe. "J'adore la Bretagne, mais il faut avouer que la météo est parfois capricieuse. C'est plus agréable d'être à l'abri au bord de l'eau, que sur la plage de Saint-Malo au moment de la pluie", analyse Roger, touriste belge.

Domaine des Ormes © Radio France - Valentin Plat

Certains clients du Domaine des Ormes viennent eux des villages voisins. Mais l'instant d'un weekend, on profite de la piscine à moindre coût. "Pour une petite centaine d'euros, on est venus avec mes trois enfants et mon mari alors que l'on habite à 30 km d'ici", explique Clara, allongée sur un transat, pendant que ses enfants s'amusent dans la piscine à vague.

"Un investissement que l'on ne regrette pas"

Mais construire un dôme de plus d'un hectare de surface, ce n'est pas donné à tout le monde. Environ 10 millions d'euros selon le patron du Domaine des Ormes, Arnaud de la Chesnais. "C'est un investissement très lourd et qui engage la société forcement. Les banquiers et même ma famille ont eu peur que le navire créé dans les années 70 par mes parents, coule à cause d'un grand dôme. Finalement avec du recul, c'est un investissement que l'on ne regrette pas et les clients sont ravis", précise le patron du Domaine des Ormes.

"On l'a un peu oublié, mais dans les années 80 et 90, on voyait repartir des vacanciers aussi blancs en partant qu'en arrivant. On avait un peu ce petit pincement au cœur. Ce sont les projets que l'on trouve chez les majors du tourisme plus que dans les entreprises familiales comme la nôtre. Donc il fallait absolument que ça fonctionne. Et heureusement, ça marche. Les gens en redemandent aussi bien les Français que les Anglais", ajoute Arnaud de la Chesnais.