Avec la mise en place de la gratuité, les musées municipaux de Reims font le plein

Carton plein pour les musées rémois. La gratuité des musées municipaux, mise en place depuis le 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 mars, fait bondir la fréquentation. À mi-parcours de l'expérimentation, la mairie note déjà une fréquentation multipliée par deux en moyenne, par rapport à janvier 2019 - année de référence, avant le Covid-19. Elle a même été multipliée par quatre au Musée-Hôtel Le Vergeur.

"C'est fantastique", salue Virginie, qui voulait venir depuis longtemps au Musée-Hôtel Le Vergeur. "Quand j'ai vu que c'était gratuit, ça m'a encore plus stimulée", poursuit cette enseignante rémoise. "Et puis souvent, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver dans un musée alors on paie un peu pour rien", renchérit Caroline, venue avec ses deux adolescents.

Le Musée-Hôtel Le Vergeur "victime de son succès"

Cette initiative permet aussi "à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une place de pouvoir visiter le musée", insiste Eloïse, lycéenne. Et c'est justement le cas de Dominique, 67 ans. Cette ancienne commerçante ne perçoit que 300 euros de retraite. "J'aime voir les belles choses mais malheureusement aujourd'hui, tout a un coût. Là, rien du tout. Cela me permet d'aller visiter un autre endroit, et même de prendre un petit café !"

De son côté, Mathieu Manciaux, médiateur culturel au Musée-Hôtel Le Vergeur, est ravi de voir le public se diversifier. "On voit davantage de familles, avec de jeunes enfants. Mais aussi des jeunes. Et la plupart des visiteurs sont des locaux", explique-t-il, heureux de pouvoir dire qu'un "petit musée comme le nôtre est victime de son succès !"

Une opération qui coûte 11 à 12 000€ à la mairie de Reims

Si cette opération se déroule de janvier à mars, c'est spécifiquement pour viser la période creuse, explique la mairie, qui avait d'ailleurs déjà expérimenté la gratuité dans les musées à l'été 2020 et l'été 2021 pour relancer la fréquentation, après les confinements et restrictions liées à l'épidémie de Covid-19.

Mais cette expérimentation à un coût pour la Ville, "de l'ordre de 11 à 12 000 euros", précise Pascal Labelle, adjoint au maire de Reims, délégué au Patrimoine et à la Culture. Il précise que la mairie n'envisage pas, pour le moment, de prolonger l'expérience. Mais elle espère qu'à la fin de la période de gratuité, le niveau de fréquentation sera maintenu dans les musées.